L'elezione di Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, alla presidenza di Caritas Italiana premia una visione ecclesiale radicata nell'ascolto e rappresenta un motivo di legittimo orgoglio per la Basilicata. A Sua Eccellenza giunga l'augurio di un buon cammino, certo che saprà tracciare solchi di speranza e solidarietà anche in questo nuovo e prestigioso ministero. Lo afferma il vicepresidente della Giunta regionale, Pasquale Pepe.



Questo momento  prosegue Pepe  mi spinge a riflettere sul ruolo vitale che gli organismi pastorali svolgono nelle nostre realtà locali. Ho avuto l'opportunità di seguire da vicino e apprezzare l'operato instancabile della Caritas diocesana, in particolare quella di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, rimanendo colpito dalla dedizione silenziosa di chi opera in prima linea. Davanti all'avanzare di vecchie e nuove povertà, al dramma dell'isolamento sociale e alle ferite della vulnerabilità quotidiana, la Caritas si conferma un termometro sociale imprescindibile, offrendo non solo aiuti materiali, ma calore umano e dignità.



La sensibilità che Monsignor Ambarus ha dimostrato nel nostro territorio sarà un valore aggiunto per l'intera Penisola, conclude il vicepresidente della Regione Basilicata Pasquale Pepe.



