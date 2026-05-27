Una notizia che porta il cuore della nostra terra alla guida della solidarietà nazionale. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per lelezione di Monsignor Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, a Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute e, di conseguenza, alla presidenza di Caritas Italiana. La scelta dei vescovi italiani  dice Bardi  premia una figura di sensibilità umana e pastorale, da sempre vicina agli ultimi e profondamente radicata nel tessuto delle nostre comunità locali. In questi anni Monsignor Ambarus ha saputo ascoltare e raccogliere le fragilità del nostro territorio con lo sguardo lungo di chi sa trasformare la carità in gesti concreti di riscatto sociale. In un momento storico in cui le povertà cambiano volto e colpiscono sempre più da vicino le famiglie  aggiunge Bardi  il legame sinergico tra le istituzioni e il mondo del volontariato è vitale. Sono certo che Monsignor Ambarus saprà guidare la Caritas nazionale con la stessa sapienza, lungimiranza e concretezza che i cittadini di Matera, Irsina e Tricarico hanno imparato ad amare. A lui vanno i più sinceri auguri di buon lavoro da parte di tutta la Giunta e della comunità lucana.