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La voce della Politica
|Gli auguri di Latronico a mons. Benoni Ambarus
27/05/2026
|"L'elezione di S.E. Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, a Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute da parte dellAssemblea Generale della CEI ed il suo contestuale insediamento alla Presidenza di Caritas Italiana, rappresentano un motivo di profondo orgoglio e di grande speranza per lintera comunità ecclesiastica e civile di Basilicata". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale alla Salute, Politiche della persona e PNRR della Basilicata, Cosimo Latronico.
"Desidero esprimere - prosegue Latronico - i più vivi e sentiti auguri di buon cammino a Mons. Ambarus per questo prestigioso e delicato incarico. La sua storia pastorale parla da sé: un percorso di totale dedizione agli ultimi e di attenzione alle periferie esistenziali e geografiche vissuto sul campo, da direttore della Caritas di Roma fino ai ruoli dedicati alla sanità, alle carceri e alle migrazioni. Un bagaglio di profonda umanità, di ascolto e di competenza, sostenuto dalla fede a dalla preghiera, che da oggi viene messo al servizio della Chiesa italiana e dell'intera rete delle Caritas diocesane. Il legame tra carità e salute, che Papa Leone XIV e la Chiesa sottolineano con forza, continuerà a guidare - come istituzioni e decisori pubblici - il nostro cammino di ascolto e prossimità in maniera responsabile e attenta".
"La guida di Mons. Ambarus sarà - conclude Latronico - un punto di riferimento fondamentale, unitamente alla sua presenza sul nostro territorio regionale. Un ringraziamento sincero e colmo di gratitudine va a S.E. Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, chiamato lo scorso gennaio dal Santo Padre a ricoprire il ruolo di Segretario del Dicastero per il Clero, per linstancabile e prezioso servizio svolto in questi anni alla guida dell'organismo pastorale".
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archivio
|La Voce della Politica
|27/05/2026 - Il Sindaco Nicoletti si congratula con Monsignor Ambarus
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime le più vive congratulazioni a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Benoni Ambarus per la prestigiosa nomina a Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute della Conferenza Episcopale Italia...-->continua
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|27/05/2026 - Bardi su nomina mons. Benoni Ambarus
Una notizia che porta il cuore della nostra terra alla guida della solidarietà nazionale. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per lelezione di Monsignor Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di T...-->continua
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|27/05/2026 - Gli auguri di Latronico a mons. Benoni Ambarus
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|27/05/2026 - Addizionali Irpef capoluoghi, Aliandro: Occorre contestualizzare
Il consigliere regionale di Gianuario Aliandro interviene sui dati diffusi dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL relativi al peso delle addizionali Irpef nei capoluoghi italiani.
Il dato diffuso dalla UIL ...-->continua
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|27/05/2026 - Elezione Eccellenza Mons. Benoni Ambarus, gli auguri di Pittella
L'elezione di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Benoni Ambarus alla Presidenza di Caritas Italiana è il riconoscimento di una figura di alto profilo pastorale, la cui vocazione alla prossimità contraddistingue il suo cammino pastorale. Lo dichiara Marcello...-->continua
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|27/05/2026 - Stigliano, viabilità: oltre 300 firme contro senso unico via Zanardelli
Continua a crescere la contestazione attorno alle modifiche alla viabilità introdotte con lordinanza comunale n. 7 del 12 marzo 2026, che ha istituito il senso unico di marcia nei tratti di Via e Vicolo Zanardelli. Una decisione che, secondo cittadini, reside...-->continua
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|27/05/2026 - L'agricoltura come motore delle aree interne, incontro a Matera
Sarà la splendida cornice di Palazzo Malvinni Malvezzi ad accogliere, il 30 maggio 2026 alle ore 10.00, lincontro dedicato al tema Il ruolo dellagricoltura per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne, promosso da Copagri in collaborazione co...-->continua
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