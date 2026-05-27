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Gli auguri di Latronico a mons. Benoni Ambarus

27/05/2026

"L'elezione di S.E. Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, a Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute da parte dellAssemblea Generale della CEI ed il suo contestuale insediamento alla Presidenza di Caritas Italiana, rappresentano un motivo di profondo orgoglio e di grande speranza per lintera comunità ecclesiastica e civile di Basilicata". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale alla Salute, Politiche della persona e PNRR della Basilicata, Cosimo Latronico.



"Desidero esprimere - prosegue Latronico - i più vivi e sentiti auguri di buon cammino a Mons. Ambarus per questo prestigioso e delicato incarico. La sua storia pastorale parla da sé: un percorso di totale dedizione agli ultimi e di attenzione alle periferie esistenziali e geografiche vissuto sul campo, da direttore della Caritas di Roma fino ai ruoli dedicati alla sanità, alle carceri e alle migrazioni. Un bagaglio di profonda umanità, di ascolto e di competenza, sostenuto dalla fede a dalla preghiera, che da oggi viene messo al servizio della Chiesa italiana e dell'intera rete delle Caritas diocesane. Il legame tra carità e salute, che Papa Leone XIV e la Chiesa sottolineano con forza, continuerà a guidare - come istituzioni e decisori pubblici - il nostro cammino di ascolto e prossimità in maniera responsabile e attenta".



"La guida di Mons. Ambarus sarà - conclude Latronico - un punto di riferimento fondamentale, unitamente alla sua presenza sul nostro territorio regionale. Un ringraziamento sincero e colmo di gratitudine va a S.E. Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, chiamato lo scorso gennaio dal Santo Padre a ricoprire il ruolo di Segretario del Dicastero per il Clero, per linstancabile e prezioso servizio svolto in questi anni alla guida dell'organismo pastorale".



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