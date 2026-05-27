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La voce della Politica
|Addizionali Irpef capoluoghi, Aliandro: Occorre contestualizzare
27/05/2026
|Il consigliere regionale di Gianuario Aliandro interviene sui dati diffusi dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL relativi al peso delle addizionali Irpef nei capoluoghi italiani.
Il dato diffuso dalla UIL è reale e merita attenzione, ma va letto fino in fondo e soprattutto contestualizzato. Perché altrimenti si rischia di trasferire ai cittadini un messaggio distorto sulla pressione fiscale in Basilicata.
Aliandro entra nel merito dello studio, che evidenzia come per un reddito da 20 mila euro Potenza e Matera presentino addizionali Irpef superiori a città come Bari, Bologna o Genova.
Quello che spesso viene omesso afferma il consigliere di Forza Italia è che città del Mezzogiorno come Napoli, Avellino o Salerno registrano una pressione fiscale ancora più alta rispetto alla Basilicata. Questo significa che non siamo di fronte a unanomalia lucana, ma a un tema che riguarda lintero sistema fiscale nazionale.
Per Aliandro esiste poi un secondo elemento fondamentale: La Basilicata applica unaliquota regionale unica dell1,73%. Questo può incidere maggiormente sui redditi più bassi rispetto ad altre regioni che prevedono aliquote ridotte nelle fasce iniziali, ma diventa invece molto più conveniente per i redditi medi e medio-alti. Per un reddito da 40 mila euro, infatti, un cittadino lucano paga meno rispetto a chi vive in Puglia, Calabria o Campania.
Il consigliere azzurro richiama anche il tema del costo reale della vita: LIrpef non può essere analizzata isolatamente. Una famiglia che vive in Basilicata sostiene costi mediamente inferiori rispetto a molte altre realtà urbane italiane per utenze, assicurazioni, servizi e spese quotidiane. La differenza fiscale va quindi letta dentro un quadro economico complessivo.
Aliandro ribadisce quindi la linea politica di Forza Italia: Noi siamo da sempre contrari allaumento delle tasse e continuiamo a sostenere la necessità di alleggerire la pressione fiscale sui cittadini, soprattutto sui redditi più bassi. Ma proprio per questo riteniamo che il confronto pubblico debba basarsi su dati completi e non su letture parziali utili soltanto ad alimentare polemiche.
Chi utilizza questi numeri per raccontare una Basilicata fiscalmente oppressiva compie unoperazione sbagliata e superficiale. I dati, se letti integralmente, dimostrano invece una realtà molto più equilibrata e competitiva rispetto a molte altre aree del Mezzogiorno.
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|La Voce della Politica
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