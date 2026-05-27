Il consigliere regionale di Gianuario Aliandro interviene sui dati diffusi dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL relativi al peso delle addizionali Irpef nei capoluoghi italiani.







Il dato diffuso dalla UIL è reale e merita attenzione, ma va letto fino in fondo e soprattutto contestualizzato. Perché altrimenti si rischia di trasferire ai cittadini un messaggio distorto sulla pressione fiscale in Basilicata.







Aliandro entra nel merito dello studio, che evidenzia come per un reddito da 20 mila euro Potenza e Matera presentino addizionali Irpef superiori a città come Bari, Bologna o Genova.







Quello che spesso viene omesso  afferma il consigliere di Forza Italia  è che città del Mezzogiorno come Napoli, Avellino o Salerno registrano una pressione fiscale ancora più alta rispetto alla Basilicata. Questo significa che non siamo di fronte a unanomalia lucana, ma a un tema che riguarda lintero sistema fiscale nazionale.







Per Aliandro esiste poi un secondo elemento fondamentale: La Basilicata applica unaliquota regionale unica dell1,73%. Questo può incidere maggiormente sui redditi più bassi rispetto ad altre regioni che prevedono aliquote ridotte nelle fasce iniziali, ma diventa invece molto più conveniente per i redditi medi e medio-alti. Per un reddito da 40 mila euro, infatti, un cittadino lucano paga meno rispetto a chi vive in Puglia, Calabria o Campania.







Il consigliere azzurro richiama anche il tema del costo reale della vita: LIrpef non può essere analizzata isolatamente. Una famiglia che vive in Basilicata sostiene costi mediamente inferiori rispetto a molte altre realtà urbane italiane per utenze, assicurazioni, servizi e spese quotidiane. La differenza fiscale va quindi letta dentro un quadro economico complessivo.







Aliandro ribadisce quindi la linea politica di Forza Italia: Noi siamo da sempre contrari allaumento delle tasse e continuiamo a sostenere la necessità di alleggerire la pressione fiscale sui cittadini, soprattutto sui redditi più bassi. Ma proprio per questo riteniamo che il confronto pubblico debba basarsi su dati completi e non su letture parziali utili soltanto ad alimentare polemiche.







Chi utilizza questi numeri per raccontare una Basilicata fiscalmente oppressiva compie unoperazione sbagliata e superficiale. I dati, se letti integralmente, dimostrano invece una realtà molto più equilibrata e competitiva rispetto a molte altre aree del Mezzogiorno.