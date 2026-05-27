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Elezione Eccellenza Mons. Benoni Ambarus, gli auguri di Pittella

27/05/2026

L'elezione di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Benoni Ambarus alla Presidenza di Caritas Italiana è il riconoscimento di una figura di alto profilo pastorale, la cui vocazione alla prossimità contraddistingue il suo cammino pastorale. Lo dichiara Marcello Pittella, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, commentando lelezione avvenuta nel pomeriggio di martedì 26 maggio, nel corso dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.



Accogliamo questa notizia con soddisfazione. Alla guida di Caritas Italiana, Mons. Ambarus porterà quella stessa attenzione ai più bisognosi che è parte della sua missione. A Sua Eccellenza, a nome mio e del Consiglio regionale della Basilicata, gli auguri più sinceri per un incarico che saprà onorare con la consueta dedizione.



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