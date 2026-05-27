Sarà la splendida cornice di Palazzo Malvinni Malvezzi ad accogliere, il 30 maggio 2026 alle ore 10.00, lincontro dedicato al tema Il ruolo dellagricoltura per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne, promosso da Copagri in collaborazione con il CNEL e con il supporto della Provincia di Matera. Un appuntamento pensato per riunire esponenti del mondo istituzionale, economico e agricolo in un confronto aperto sulle strategie necessarie a sostenere i territori rurali e a contrastare il fenomeno dello spopolamento.







Lavvio dei lavori sarà affidato ai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e del Presidente di Copagri Basilicata, Nicola Minichino, che introdurranno il valore delliniziativa nel quadro delle politiche territoriali e delle sfide che interessano la Basilicata.







Seguiranno gli interventi di autorevoli rappresentanti del panorama nazionale e regionale. Tra loro, Franco Verrascina, Consigliere CNEL e Past President Copagri, e Massimiliano Monnanni, Segretario generale CNEL, che offriranno una lettura aggiornata del ruolo dellagricoltura nelle dinamiche economiche e sociali del Paese.







Il dibattito sarà ulteriormente arricchito dal contributo del Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Sen. Luca De Carlo, del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dellAssessore regionale allAgricoltura, Carmine Cicala, e del Presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, chiamati a delineare prospettive, strumenti e politiche per rafforzare la competitività delle aree interne e valorizzarne le potenzialità.







Le conclusioni saranno affidate al Presidente nazionale di Copagri, Tommaso Battista, che raccoglierà gli spunti emersi e rilancerà le priorità del settore in vista delle future programmazioni.







Liniziativa si propone come un momento di confronto costruttivo, capace di mettere al centro il ruolo strategico dellagricoltura quale leva di sviluppo sostenibile, innovazione e coesione territoriale. Unoccasione per riaffermare la necessità di politiche integrate che sostengano le comunità rurali, favoriscano nuove opportunità occupazionali e incoraggino il ritorno alla terra come scelta di vita e di futuro.