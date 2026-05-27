-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

L'agricoltura come motore delle aree interne, incontro a Matera

27/05/2026

Sarà la splendida cornice di Palazzo Malvinni Malvezzi ad accogliere, il 30 maggio 2026 alle ore 10.00, lincontro dedicato al tema Il ruolo dellagricoltura per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne, promosso da Copagri in collaborazione con il CNEL e con il supporto della Provincia di Matera. Un appuntamento pensato per riunire esponenti del mondo istituzionale, economico e agricolo in un confronto aperto sulle strategie necessarie a sostenere i territori rurali e a contrastare il fenomeno dello spopolamento.



Lavvio dei lavori sarà affidato ai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e del Presidente di Copagri Basilicata, Nicola Minichino, che introdurranno il valore delliniziativa nel quadro delle politiche territoriali e delle sfide che interessano la Basilicata.



Seguiranno gli interventi di autorevoli rappresentanti del panorama nazionale e regionale. Tra loro, Franco Verrascina, Consigliere CNEL e Past President Copagri, e Massimiliano Monnanni, Segretario generale CNEL, che offriranno una lettura aggiornata del ruolo dellagricoltura nelle dinamiche economiche e sociali del Paese.



Il dibattito sarà ulteriormente arricchito dal contributo del Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Sen. Luca De Carlo, del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dellAssessore regionale allAgricoltura, Carmine Cicala, e del Presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, chiamati a delineare prospettive, strumenti e politiche per rafforzare la competitività delle aree interne e valorizzarne le potenzialità.



Le conclusioni saranno affidate al Presidente nazionale di Copagri, Tommaso Battista, che raccoglierà gli spunti emersi e rilancerà le priorità del settore in vista delle future programmazioni.



Liniziativa si propone come un momento di confronto costruttivo, capace di mettere al centro il ruolo strategico dellagricoltura quale leva di sviluppo sostenibile, innovazione e coesione territoriale. Unoccasione per riaffermare la necessità di politiche integrate che sostengano le comunità rurali, favoriscano nuove opportunità occupazionali e incoraggino il ritorno alla terra come scelta di vita e di futuro.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
27/05/2026 - Il Sindaco Nicoletti si congratula con Monsignor Ambarus

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime le più vive congratulazioni a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Benoni Ambarus per la prestigiosa nomina a Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute della Conferenza Episcopale Italia...-->continua
27/05/2026 - Bardi su nomina mons. Benoni Ambarus

Una notizia che porta il cuore della nostra terra alla guida della solidarietà nazionale. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per lelezione di Monsignor Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di T...-->continua
27/05/2026 - Gli auguri di Latronico a mons. Benoni Ambarus

"L'elezione di S.E. Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, a Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute da parte dellAssemblea Generale della CEI ed il suo contestuale insediamento alla...-->continua
27/05/2026 - Addizionali Irpef capoluoghi, Aliandro: Occorre contestualizzare

Il consigliere regionale di Gianuario Aliandro interviene sui dati diffusi dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL relativi al peso delle addizionali Irpef nei capoluoghi italiani.



Il dato diffuso dalla UIL ...-->continua
27/05/2026 - Elezione Eccellenza Mons. Benoni Ambarus, gli auguri di Pittella

L'elezione di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Benoni Ambarus alla Presidenza di Caritas Italiana è il riconoscimento di una figura di alto profilo pastorale, la cui vocazione alla prossimità contraddistingue il suo cammino pastorale. Lo dichiara Marcello...-->continua
27/05/2026 - Stigliano, viabilità: oltre 300 firme contro senso unico via Zanardelli

Continua a crescere la contestazione attorno alle modifiche alla viabilità introdotte con lordinanza comunale n. 7 del 12 marzo 2026, che ha istituito il senso unico di marcia nei tratti di Via e Vicolo Zanardelli. Una decisione che, secondo cittadini, reside...-->continua
27/05/2026 - L'agricoltura come motore delle aree interne, incontro a Matera

Sarà la splendida cornice di Palazzo Malvinni Malvezzi ad accogliere, il 30 maggio 2026 alle ore 10.00, lincontro dedicato al tema Il ruolo dellagricoltura per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne, promosso da Copagri in collaborazione co...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo