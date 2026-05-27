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La voce della Politica

Fondo Sanitario Indistinto da rivedere

27/05/2026

Il presidente Bardi e l'assessore Latronico hanno chiesto al governo una riforma strutturale e non più differibile. Lappello nasce sulla scia del Rapporto Annuale Istat 2026, per il quale nel Mezzogiorno la spesa sanitaria viaggia in direzione opposta rispetto ai bisogni della gente.
Cè un paradosso tutto italiano che la statistica ufficiale ha appena messo nero su bianco: nel Mezzogiorno la spesa sanitaria viaggia in direzione opposta rispetto ai bisogni della gente. Più la popolazione invecchia e si ammala, meno risorse arrivano dallo Stato. Un mismatch socio-sanitario che per la Basilicata si traduce in penalizzazione.

Con una lettera inviata al Premier Giorgia Meloni, ai Ministri Giorgetti e Schillaci e al Presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga, il Presidente della Regione Vito Bardi e lAssessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico hanno formalizzato la richiesta di una revisione strutturale e non più differibile del Fondo Sanitario Indistinto. Lappello nasce sulla scia del Rapporto Annuale Istat 2026 che ha certificato lesistenza di unasimmetria strutturale per la quale la spesa erogata nel Mezzogiorno risulta inversamente proporzionale alla curva demografica ed epidemiologica. In questo scenario la Basilicata viene indicata come la seconda regione dItalia più esposta a questo sotto-finanziamento pro capite, preceduta soltanto dalla Calabria.
Bardi e Latronico hanno voluto rimarcare la gravità della situazione, evidenziando come il tempo dei correttivi di facciata sia ormai ampiamente scaduto. La pura quota capitaria o i piccoli correttivi parziali adottati  hanno detto Bardi e Latronico  finora penalizzano scientificamente e sistematicamente i territori che presentano un elevato indice di vecchiaia e unalta prevalenza di cronicità. A questo si aggiungono i costi fissi di gestione dei presidi che in Basilicata sono elevati a causa della bassa densità abitativa, dei difficili collegamenti infrastrutturali, della notevole estensione geografica e delle complessità geomorfologiche del territorio.
Pur esprimendo un parziale apprezzamento per il recente accordo in sede Cipess, che ha introdotto una minima quota premiale legata proprio alla densità abitativa e allestensione territoriale, Bardi e Latronico hanno ribadito che non si può più attendere per una riforma reale. La richiesta della Regione Basilicata ai vertici del Governo è quella di abbandonare i vecchi criteri storici e procedere a una riscrittura dei parametri che metta al centro leffettivo bisogno assistenziale delle comunità locali, garantendo ai cittadini lucani lo stesso diritto alla salute e la stessa qualità dei servizi del resto del Paese.









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