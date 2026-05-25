-->
|
La voce della Politica
|Acqua e dighe, Vulture, Lacorazza: audizioni di Pepe e Cicala
25/05/2026
|Considerate le persistenti criticità segnalate dagli operatori agricoli e la necessità di acquisire aggiornamenti sullo stato delle infrastrutture idriche lucane, allapprossimarsi della stagione estiva, abbiamo depositato le richieste di audizione in III Commissione dellassessore allagricoltura, Carmine Cicala, e dellassessore alle infrastrutture, Pasquale Pepe. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Rispetto alla prima audizione, riteniamo opportuno un aggiornamento puntuale sulle azioni messe in campo dalla Giunta e dallassessore Cicala, anche in vista della programmazione delle colture e della tenuta economica del comparto agricolo lucano, con particolare riferimento alla disponibilità idrica dellinvaso di Conza, agli interventi sul sistema irriguo del Vulture-Melfese e alle prospettive di attivazione della diga del Rendina. Dopo le dichiarazioni rese dallo stesso Assessore ormai un anno fa, è necessario verificare lo stato di attuazione degli impegni assunti, con particolare riferimento alleffettiva disponibilità idrica aggiornata per la stagione irrigua 2026, agli esiti del confronto interregionale nellambito dellAccordo di programma Puglia-Basilicata-Governo, ai volumi assegnati al comparto irriguo del Vulture-Melfese e alle misure adottate a sostegno di agricoltori e aziende zootecniche.
Allassessore Pepe chiederemo invece un aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alle principali infrastrutture idriche regionali e, in particolare, sulla diga del Rendina e sullo Schema idrico Basento-Bradano Attrezzamento settore G. Occorre acquisire un aggiornamento complessivo sullo stato di attuazione di tali investimenti programmati, sulle risorse effettivamente impegnate e cantierizzate, sui tempi di realizzazione degli interventi, sul coordinamento tra i soggetti coinvolti, sullo stato della diga del Rendina, la cui messa in esercizio è stata indicata per la metà del 2028, e sul completamento dello Schema idrico Basento-Bradano Attrezzamento settore G, anche in relazione alle ipotesi di adeguamento progettuale emerse sempre in precedenti audizioni.
Nel corso della precedente audizione in Commissione del 4 marzo scorso sottolinea Lacorazza in cui fu comunicato il riordino delle competenze in un unico Dipartimento e annunciata la trasmissione di attività di monitoraggio su investimenti e interventi per il potenziamento del sistema idrico regionale, furono indicati come obiettivi prioritari il raggiungimento della massima capacità di invaso delle dighe, linterconnessione dei bacini attualmente non collegati e lampliamento degli ulteriori interventi illustrati alla Commissione, con relativi finanziamenti e cronoprogrammi. Inoltre, fu posto un focus sulle principali infrastrutture regionali, tra cui le dighe di Marsico Nuovo, Monte Cotugno, Rendina, Pertusillo e Camastra.
Tali infrastrutture evidenzia Lacorazza - rappresentano strumenti essenziali per la sicurezza delle colture, la stabilità produttiva e il sostegno al comparto agricolo lucano. Senza la certezza della disponibilità idrica durante la stagione irrigua, infatti, programmare le colture diventa complesso e rischioso. Per queste ragioni bisogna tenere alta lattenzione e accelerare gli iter amministrativi e procedurali affinché gli interventi programmati possano tradursi rapidamente in cantieri operativi, per questo è importante che la Commissione riceva ogni utile informazione per tempo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|25/05/2026 - Cgil su frane Venosa e Forenza
Un cronoprogramma dettagliato delle attività cantierabili per il ripristino della viabilità tra Forenza e Venosa e la sottoscrizione di un accordo per l'anticipo delle somme necessarie e già impegnate nella programmazione 2021/2027. Sono le richieste avanzate alla Provincia ...-->continua
|
|
|25/05/2026 - Consiglio provinciale di Matera: approvati allunanimità tutti i punti
Si è conclusa con un esito di piena convergenza la seduta del Consiglio provinciale. Tutte le proposte iscritte allordine del giorno sono state infatti approvate allunanimità dai consiglieri provinciali presenti, confermando un quadro di forte coesione ammin...-->continua
|
|
|25/05/2026 - Acqua e dighe, Vulture, Lacorazza: audizioni di Pepe e Cicala
Considerate le persistenti criticità segnalate dagli operatori agricoli e la necessità di acquisire aggiornamenti sullo stato delle infrastrutture idriche lucane, allapprossimarsi della stagione estiva, abbiamo depositato le richieste di audizione in III Com...-->continua
|
|
|25/05/2026 - Futuro Nazionale: Curatella delegato all'assemblea
La Basilicata si conferma una delle realtà più dinamiche, organizzate e partecipate della crescita di Futuro Nazionale in Italia.
In appena due mesi sono già stati costituiti 13 Comitati territoriali e molti altri sono in fase di apertura, con un risultato...-->continua
|
|
|25/05/2026 - Bernalda, il 29 incontro su sicurezza e Metaponto
Nei giorni scorsi si è svolto, presso la Sala Consiliare del Comuni di Bernalda, un importante incontro tra lAmministrazione comunale di Bernalda, i rappresentanti dei villaggi turistici, amministratori condominiali, cittadini e associazioni del territorio, t...-->continua
|
|
|25/05/2026 - Domani a Rifreddo il Consiglio generale della Cisl Basilicata con il segretario confederale Andrea Cuccello
Si terrà domani, martedì 26 maggio, a partire dalle 10:00, al Giubileo Maison di Rifreddo di Pignola (PZ), il Consiglio generale della Cisl Basilicata alla presenza del segretario confederale nazionale Andrea Cuccello. La riunione della massima assemblea cisli...-->continua
|
|
|25/05/2026 - Aree interne, Bochicchio: più attenzione ai Comuni
I Comuni montani e le aree interne della Basilicata devono diventare una leva strategica per rilanciare lintera regione. La Basilicata dispone di paesaggi unici, borghi suggestivi e di un patrimonio ambientale e culturale che rappresenta un vero valore aggiu...-->continua
|
|