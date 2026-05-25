Considerate le persistenti criticità segnalate dagli operatori agricoli e la necessità di acquisire aggiornamenti sullo stato delle infrastrutture idriche lucane, allapprossimarsi della stagione estiva, abbiamo depositato le richieste di audizione in III Commissione dellassessore allagricoltura, Carmine Cicala, e dellassessore alle infrastrutture, Pasquale Pepe. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:



Rispetto alla prima audizione, riteniamo opportuno un aggiornamento puntuale sulle azioni messe in campo dalla Giunta e dallassessore Cicala, anche in vista della programmazione delle colture e della tenuta economica del comparto agricolo lucano, con particolare riferimento alla disponibilità idrica dellinvaso di Conza, agli interventi sul sistema irriguo del Vulture-Melfese e alle prospettive di attivazione della diga del Rendina. Dopo le dichiarazioni rese dallo stesso Assessore ormai un anno fa, è necessario verificare lo stato di attuazione degli impegni assunti, con particolare riferimento alleffettiva disponibilità idrica aggiornata per la stagione irrigua 2026, agli esiti del confronto interregionale nellambito dellAccordo di programma Puglia-Basilicata-Governo, ai volumi assegnati al comparto irriguo del Vulture-Melfese e alle misure adottate a sostegno di agricoltori e aziende zootecniche.



Allassessore Pepe chiederemo invece un aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alle principali infrastrutture idriche regionali e, in particolare, sulla diga del Rendina e sullo Schema idrico Basento-Bradano  Attrezzamento settore G. Occorre acquisire un aggiornamento complessivo sullo stato di attuazione di tali investimenti programmati, sulle risorse effettivamente impegnate e cantierizzate, sui tempi di realizzazione degli interventi, sul coordinamento tra i soggetti coinvolti, sullo stato della diga del Rendina, la cui messa in esercizio è stata indicata per la metà del 2028, e sul completamento dello Schema idrico Basento-Bradano  Attrezzamento settore G, anche in relazione alle ipotesi di adeguamento progettuale emerse sempre in precedenti audizioni.



Nel corso della precedente audizione in Commissione del 4 marzo scorso  sottolinea Lacorazza  in cui fu comunicato il riordino delle competenze in un unico Dipartimento e annunciata la trasmissione di attività di monitoraggio su investimenti e interventi per il potenziamento del sistema idrico regionale, furono indicati come obiettivi prioritari il raggiungimento della massima capacità di invaso delle dighe, linterconnessione dei bacini attualmente non collegati e lampliamento degli ulteriori interventi illustrati alla Commissione, con relativi finanziamenti e cronoprogrammi. Inoltre, fu posto un focus sulle principali infrastrutture regionali, tra cui le dighe di Marsico Nuovo, Monte Cotugno, Rendina, Pertusillo e Camastra.



Tali infrastrutture  evidenzia Lacorazza - rappresentano strumenti essenziali per la sicurezza delle colture, la stabilità produttiva e il sostegno al comparto agricolo lucano. Senza la certezza della disponibilità idrica durante la stagione irrigua, infatti, programmare le colture diventa complesso e rischioso. Per queste ragioni bisogna tenere alta lattenzione e accelerare gli iter amministrativi e procedurali affinché gli interventi programmati possano tradursi rapidamente in cantieri operativi, per questo è importante che la Commissione riceva ogni utile informazione per tempo.