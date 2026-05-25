La Basilicata si conferma una delle realtà più dinamiche, organizzate e partecipate della crescita di Futuro Nazionale in Italia.

In appena due mesi sono già stati costituiti 13 Comitati territoriali e molti altri sono in fase di apertura, con un risultato straordinario in termini di adesioni: il movimento punta ora a superare i 1000 iscritti lucani entro lAssemblea Costituente Nazionale del 13 e 14 giugno a Roma.



Numeri eccezionali, soprattutto se rapportati alla popolazione regionale, che confermano come la Basilicata stia diventando uno dei territori più attivi del progetto politico guidato dal Generale Roberto Vannacci. Un vero laboratorio politico per il partito e una avanguardia a livello nazionale.



La Basilicata è inoltre la prima regione italiana ad aver concluso la fase costituente territoriale, completando lelezione dei delegati dei Comitati Costituenti.



Nella giornata di domenica 24 maggio si sono riuniti telematicamente tutti i delegati eletti dai rispettivi comitati territoriali lucani per procedere alla indicazione del rappresentante regionale da proporre al Generale Roberto Vannacci per lAssemblea Nazionale del partito.



Al termine della riunione, Giulio Curatella è stato indicato allunanimità quale rappresentante lucano da proporre per lAssemblea Nazionale di Futuro Nazionale.



Futuro Nazionale Basilicata sarà presente allAssemblea Nazionale con una folta e qualificata rappresentanza di delegati provenienti da tutto il territorio regionale.



La Basilicata sarà protagonista dellAssemblea Nazionale di Futuro Nazionale dichiara Giulio Curatella. In questi mesi abbiamo costruito una comunità politica fatta di entusiasmo, partecipazione, identità e militanza reale. I numeri raggiunti dimostrano che esiste una enorme voglia di cambiamento anche nella nostra regione.



La Basilicata darà il proprio contributo durante lAssemblea Nazionale anche nella fase programmatica, a partire dalla questione delle royalty su gas e petrolio, che oggi risultano tra le più basse al mondo nonostante il nostro territorio sia uno dei principali poli energetici italiani. È arrivato il momento che la nostra terra venga rispettata e che le sue risorse producano benefici concreti per i lucani.



Il percorso organizzativo proseguirà già nei prossimi giorni con nuove iniziative territoriali e con lorganizzazione dellevento Basilicata in Tour, previsto per il 30 maggio.