Con profondo dolore, il Sindaco di Matera Nicoletti e lAmministrazione Comunale tutta esprimono il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa del consigliere comunale Antonio Elettrico, eletto nella lista Io Sud.



La notizia rattrista profondamente lintera comunità cittadina, che perde una persona solare, generosa e sempre propositiva, capace di offrire con passione e dedizione il proprio contributo alla crescita della città. Antonio è stato un amministratore attento e partecipe, vicino ai giovani, alle loro esigenze e alle dinamiche sociali e politiche del territorio, distinguendosi per entusiasmo, disponibilità e spirito di servizio.



Oltre al suo impegno istituzionale, lascia il ricordo di un uomo dai grandi valori umani: un padre dolce e un marito esemplare, un professionista stimato e un punto di riferimento per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.



In questo momento di immenso dolore, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e lintera Amministrazione si stringono con affetto alla famiglia, condividendone il dolore e rivolgendo le più sentite condoglianze.



Il ricordo di Antonio resterà vivo nella memoria della comunità e nel segno del suo impegno al servizio della città.



Quarto, Giordano e Melodia (FdI): cordoglio alla famiglia del consigliere Elettrico



Con la scomparsa di Antonio Elettrico, Matera perde una persona perbene, un uomo che ha vissuto limpegno pubblico con passione autentica, semplicità e grande rispetto delle istituzioni e delle persone. Lo dichiarano il coordinatore cittadino di Fratelli dItalia Matera Stefano Melodia, il presidente provinciale Michele Giordano e il coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata Piergiorgio Quarto, esprimendo cordoglio per la prematura scomparsa del consigliere comunale di Matera eletto nella lista civica Io Sud. Antonio Elettrico è stato per tutti noi un amico e un alleato affidabile, una persona corretta e profondamente legata alla sua città  proseguono  In questultimo anno di esperienza amministrativa aveva saputo interpretare il ruolo di consigliere comunale con entusiasmo, spirito di servizio e attenzione concreta verso i cittadini. Di lui resteranno il tratto umano, la cordialità, la disponibilità verso gli altri e quella capacità di vivere la politica con genuinità e senza arroganza, qualità oggi sempre più rare e preziose. La sua scomparsa lascia un vuoto umano prima ancora che istituzionale allinterno della comunità materana. Alla moglie, alla figlia Nenzi e a tutti i familiari  concludono Melodia, Giordano e Quarto  rivolgiamo il più sincero abbraccio e le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità di Fratelli dItalia Basilicata.



