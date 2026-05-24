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La voce della Politica
|Matera: il cordoglio per la scomparsa del consigliere comunale Elettrico
24/05/2026
|Con profondo dolore, il Sindaco di Matera Nicoletti e lAmministrazione Comunale tutta esprimono il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa del consigliere comunale Antonio Elettrico, eletto nella lista Io Sud.
La notizia rattrista profondamente lintera comunità cittadina, che perde una persona solare, generosa e sempre propositiva, capace di offrire con passione e dedizione il proprio contributo alla crescita della città. Antonio è stato un amministratore attento e partecipe, vicino ai giovani, alle loro esigenze e alle dinamiche sociali e politiche del territorio, distinguendosi per entusiasmo, disponibilità e spirito di servizio.
Oltre al suo impegno istituzionale, lascia il ricordo di un uomo dai grandi valori umani: un padre dolce e un marito esemplare, un professionista stimato e un punto di riferimento per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.
In questo momento di immenso dolore, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e lintera Amministrazione si stringono con affetto alla famiglia, condividendone il dolore e rivolgendo le più sentite condoglianze.
Il ricordo di Antonio resterà vivo nella memoria della comunità e nel segno del suo impegno al servizio della città.
Quarto, Giordano e Melodia (FdI): cordoglio alla famiglia del consigliere Elettrico
Con la scomparsa di Antonio Elettrico, Matera perde una persona perbene, un uomo che ha vissuto limpegno pubblico con passione autentica, semplicità e grande rispetto delle istituzioni e delle persone. Lo dichiarano il coordinatore cittadino di Fratelli dItalia Matera Stefano Melodia, il presidente provinciale Michele Giordano e il coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata Piergiorgio Quarto, esprimendo cordoglio per la prematura scomparsa del consigliere comunale di Matera eletto nella lista civica Io Sud. Antonio Elettrico è stato per tutti noi un amico e un alleato affidabile, una persona corretta e profondamente legata alla sua città proseguono In questultimo anno di esperienza amministrativa aveva saputo interpretare il ruolo di consigliere comunale con entusiasmo, spirito di servizio e attenzione concreta verso i cittadini. Di lui resteranno il tratto umano, la cordialità, la disponibilità verso gli altri e quella capacità di vivere la politica con genuinità e senza arroganza, qualità oggi sempre più rare e preziose. La sua scomparsa lascia un vuoto umano prima ancora che istituzionale allinterno della comunità materana. Alla moglie, alla figlia Nenzi e a tutti i familiari concludono Melodia, Giordano e Quarto rivolgiamo il più sincero abbraccio e le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità di Fratelli dItalia Basilicata.
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|24/05/2026 - Matera: il cordoglio per la scomparsa del consigliere comunale Elettrico
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