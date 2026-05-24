La UIL Scuola Rua richiama lattenzione dei docenti precari della Basilicata sulle procedure per le supplenze relative allanno scolastico 2026/2027, dopo la pubblicazione del nuovo vademecum operativo dedicato alle nomine da GAE e GPS.



Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Istanze on Line  POLIS dal 16 luglio alle ore 14 fino al 29 luglio alle ore 14.



Secondo quanto riportato nel vademecum predisposto da Uil Scuola, le Graduatorie ad Esaurimento e le GPS saranno utilizzate per assegnare supplenze annuali al 31 agosto, incarichi fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e spezzoni pari o superiori a 7 ore.



Il segretario regionale della UIL Scuola Rua Luigi Veltri sottolinea come questanno sia ancora più importante compilare con attenzione la domanda delle 150 preferenze, perché il sistema informatizzato assegna automaticamente le sedi sulla base delle disponibilità e delle opzioni espresse dai candidati.



Veltri evidenzia inoltre le novità introdotte per il nuovo anno scolastico, tra cui il meccanismo del ripescaggio, che consentirà di riassegnare i posti liberati successivamente alle prime nomine attraverso ulteriori scorrimenti delle graduatorie.



La procedura  afferma Veltri  presenta numerosi aspetti tecnici e il rischio di errori è elevato. Per questo invitiamo i docenti a rivolgersi alle sedi territoriali della Uil Scuola per ricevere assistenza nella compilazione della domanda e nella verifica delle preferenze.



Particolare attenzione viene posta anche alle sanzioni previste in caso di rinuncia o mancata presa di servizio. Il vademecum ricorda infatti che la rinuncia a un incarico o la mancata presa di servizio dopo laccettazione comportano la perdita delle supplenze annuali da GAE, GPS e graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28.



Tra i punti più rilevanti evidenziati dalla Uil Scuola vi sono inoltre:



la possibilità di esprimere fino a 150 preferenze tra scuole, comuni, distretti e provincia;

il diritto al completamento orario nella stessa provincia;

le procedure per le supplenze su sostegno e graduatorie incrociate;

le nuove regole sugli interpelli e sulle supplenze brevi;

la tutela della continuità didattica per gli alunni.



Veltri richiama infine il problema strutturale del precariato scolastico anche in Basilicata: Ogni anno migliaia di docenti vivono mesi di incertezza tra graduatorie, convocazioni e incarichi temporanei. Occorre accelerare i percorsi di stabilizzazione e garantire regole più semplici, trasparenti e uniformi.



La Uil Scuola Basilicata annuncia che nelle prossime settimane saranno organizzati incontri informativi e sportelli di consulenza dedicati agli aspiranti supplenti per accompagnarli nelle procedure di nomina e nelle scelte relative alle preferenze.