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La voce della Politica
|Matera-Ferrandina, Assessore Pepe: stop alle falsità
24/05/2026
|In relazione alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore sulla strada statale 7 Matera-Ferrandina e ai contenuti offensivi comparsi sui social network, lassessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe fa sapere che la SS7, nel tratto relativo al bypass di Matera, rientra e continuerà a rientrare nella programmazione regionale tra le infrastrutture viarie classificate con priorità 4, ovvero il massimo livello di priorità previsto.
Si tratta di un dato amministrativo chiaro, inequivocabile e incompatibile con le narrazioni che parlano di opera derubricata, scippi territoriali o presunti definanziamenti.
Liter autorizzativo dinanzi alla Commissione VIA/VAS è stato avviato nellottobre 2023. Dopo le integrazioni prodotte da Anas nel 2024, ulteriori approfondimenti sono stati richiesti agli enti competenti. Il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata ha trasmesso il proprio parere nel marzo 2026, la Provincia di Matera e lEnte Parco della Murgia nellaprile 2026. Si sta lavorando per acquisire gli ulteriori pareri necessari alla conclusione del procedimento.
Non corrisponde inoltre al vero laffermazione secondo cui sarebbero stati dirottati 580 milioni di euro dalla SS7 verso altre opere. Non esistono somme sottratte allintervento e, peraltro, non risultano ancora simili finanziamenti assegnati e disponibili.
Tutto ciò, tra lalto, è stato asserito dallo stesso assessore Pepe durante unaudizione dinanzi alla III Commissione consiliare permanente cui ha voluto prender parte personalmente il 21 maggio scorso, durante la quale sono stati espresso apprezzamenti unanimi sulla puntualità nella illustrazione, sullimpegno profuso e sulla prospettiva futura.
Lassessore Pepe evidenzia come la diffusione di contenuti costruiti su fake news, informazioni inesatte accompagnate da violenza verbale ed espressioni aggressive rischi di alimentare una pericolosa contrapposizione territoriale tra comunità lucane, danneggiando il dibattito pubblico e la corretta informazione dei cittadini.
Nel ribadire la priorità e strategicità della SS7, si segnala che il confronto politico è sempre legittimo, ma non può trasformarsi in una campagna fondata su mistificazioni, insinuazioni e contenuti privi di riscontro documentale.
Qualora dovessero continuare a essere diffuse notizie prive di continenza verbale e verità sostanziale dei fatti, alimentando un clima di violenza verbale con possibili profili diffamatori nei confronti dellistituzione regionale, la parte lesa sarà purtroppo costretta valutate le opportune iniziative nelle sedi competenti.
Di certo, il lavoro virtuoso intrapreso non subirà alcun condizionamento da simili condotte.
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