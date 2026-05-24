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La voce della Politica
|Latronico, presentati il Bike Center e il Bike Park con Brumotti
24/05/2026
|Latronico punta con decisione sul turismo outdoor e sul cicloturismo con la presentazione del Latronico Bike Center e del Latronico Bike Park, nuove strutture realizzate nellarea del Pollino lucano, in località Maiolino, vicino alle Terme e al centro sportivo comunale. Si legge in una nota diffusa dallamministrazione comunale. Uniniziativa che segna un passo importante nella valorizzazione dei territori interni attraverso sport, natura e mobilità sostenibile. Di seguito la nota stampa.
Mountain bike, turismo outdoor e promozione dei territori interni: a Latronico sono stati presentati il "Latronico Bike Center" e il "Latronico Bike Park", le nuove strutture dedicate alle attività su due ruote realizzate nellarea del Pollino lucano. L'evento si è svolto nell'area Maiolino, a ridosso delle Terme e del centro sportivo comunale, alla presenza dell'assessore regionale all'Ambiente e alla Transizione Energetica Laura Mongiello e del direttore di APT Basilicata Margherita Sarli. Ospite della giornata Vittorio Brumotti, che con il suo team ha animato la pump track con esibizioni freestyle e attività di produzione video destinate ai canali media e social.
Il Bike Center nasce con lobiettivo di intercettare il crescente interesse verso il cicloturismo e le esperienze outdoor, attraverso una rete di percorsi MTB ed e-bike tra Pollino e Monte Alpi. Il Bike Park, invece, affianca alla dimensione escursionistica quella tecnica e formativa, con spazi dedicati allallenamento, allavviamento alla disciplina e alle attività propedeutiche. Liniziativa, realizzata in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente della Regione Basilicata e con APT Basilicata, si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del turismo attivo e sostenibile, che punta al benessere in tutti i suoi aspetti, segmento in forte crescita nel panorama nazionale ed europeo, che vede sempre più territori puntare su infrastrutture leggere, mobilità lenta ed esperienze immerse nella natura come strumenti di attrattività e destagionalizzazione dei flussi turistici. L'apertura ordinaria al pubblico seguirà il completamento dell'iter tecnico-amministrativo.
Nel suo saluto il sindaco Fausto De Maria ha inquadrato la presentazione del Bike Center e del Bike Park come il primo passo di un progetto più ambizioso: "Il Bike Center è il primo intervento, ma non sarà l'unico. Latronico si trasformerà in un polo outdoor a tutto tondo: già dalla prossima estate inizieranno i lavori per una pista da sci, un fiume artificiale circolare per kayak e sup, un parco avventure, una parete di arrampicata, una pista di go kart elettrici e un'area dedicata esclusivamente ai bambini."
Una prospettiva che trova piena sintonia con la strategia regionale. L'assessore all'Ambiente Laura Mongiello ha sottolineato il valore dell'iniziativa nel quadro della promozione turistica della Basilicata: "A Latronico abbiamo celebrato lo sport e la natura, mettendo al centro le potenzialità di sviluppo sostenibile e di turismo lento che la Basilicata può offrire."
Entusiasta anche il commento di Vittorio Brumotti, che ha espresso tutto il suo apprezzamento per il luogo e per l'accoglienza ricevuta.
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