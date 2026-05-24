Concluso il congresso nazionale della Filcom Confsal



Il lucano Donato Rosa nella segreteria nazionale per il mandato 2023-2030



Negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio crescente nel dibattito sindacale, soprattutto sui temi della contrattazione territoriale e della rappresentanza nei nuovi lavori del terziario.







Si è concluso a Borgaro Torinese il primo congresso nazionale della Filcom Confsal, quattro giorni di confronto che hanno segnato lavvio di una nuova fase per la federazione dei lavoratori del commercio, turismo e servizi. Al centro del dibattito il tema Dallalgoritmo alla persona: il sindacato che contratta il futuro, con una forte attenzione alle trasformazioni del lavoro nellera dellintelligenza artificiale, della digitalizzazione e delle piattaforme. Il congresso ha approvato allunanimità il documento programmatico che guiderà lazione sindacale del prossimo quadriennio, rilanciando temi come la contrattazione sullintelligenza artificiale, il diritto alla formazione continua, la riduzione dellorario di lavoro a parità di salario e la contrattazione territoriale per il salario minimo. Tra le decisioni più significative, lelezione della nuova segreteria nazionale che vede protagonista anche la Basilicata. Accanto al segretario generale Roberto Di Maulo e alla segretaria organizzativa Fabiana Agostini, entra infatti nella segreteria nazionale anche Donato Rosa, già segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata. Un riconoscimento politico e sindacale importante per il dirigente lucano, che durante i lavori congressuali ha portato al centro del dibattito nazionale i temi delle aree interne, del Mezzogiorno e della necessità di governare la transizione tecnologica senza lasciare indietro lavoratori e territori periferici. Nel suo intervento alla tavola rotonda sulla governance antropocentrica dellIA, Rosa ha evidenziato i rischi legati alla velocità della trasformazione digitale, al predominio delle grandi piattaforme internazionali e alle ricadute occupazionali nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi. La presenza di Donato Rosa nella nuova segreteria nazionale rappresenta anche un segnale di attenzione verso il Sud e verso una Basilicata che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio crescente nel dibattito sindacale nazionale, soprattutto sui temi della contrattazione territoriale e della rappresentanza nei nuovi lavori del terziario. Il congresso si chiude così con una struttura dirigente rinnovata e con un mandato chiaro: costruire un sindacato capace di affrontare le sfide dellinnovazione tecnologica mettendo al centro la persona, il lavoro e la dignità dei lavoratori.