-->
|
La voce della Politica
|Filcom Confsal, Rosa nella segreteria nazionale
24/05/2026
|Concluso il congresso nazionale della Filcom Confsal
Il lucano Donato Rosa nella segreteria nazionale per il mandato 2023-2030
Negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio crescente nel dibattito sindacale, soprattutto sui temi della contrattazione territoriale e della rappresentanza nei nuovi lavori del terziario.
Si è concluso a Borgaro Torinese il primo congresso nazionale della Filcom Confsal, quattro giorni di confronto che hanno segnato lavvio di una nuova fase per la federazione dei lavoratori del commercio, turismo e servizi. Al centro del dibattito il tema Dallalgoritmo alla persona: il sindacato che contratta il futuro, con una forte attenzione alle trasformazioni del lavoro nellera dellintelligenza artificiale, della digitalizzazione e delle piattaforme. Il congresso ha approvato allunanimità il documento programmatico che guiderà lazione sindacale del prossimo quadriennio, rilanciando temi come la contrattazione sullintelligenza artificiale, il diritto alla formazione continua, la riduzione dellorario di lavoro a parità di salario e la contrattazione territoriale per il salario minimo. Tra le decisioni più significative, lelezione della nuova segreteria nazionale che vede protagonista anche la Basilicata. Accanto al segretario generale Roberto Di Maulo e alla segretaria organizzativa Fabiana Agostini, entra infatti nella segreteria nazionale anche Donato Rosa, già segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata. Un riconoscimento politico e sindacale importante per il dirigente lucano, che durante i lavori congressuali ha portato al centro del dibattito nazionale i temi delle aree interne, del Mezzogiorno e della necessità di governare la transizione tecnologica senza lasciare indietro lavoratori e territori periferici. Nel suo intervento alla tavola rotonda sulla governance antropocentrica dellIA, Rosa ha evidenziato i rischi legati alla velocità della trasformazione digitale, al predominio delle grandi piattaforme internazionali e alle ricadute occupazionali nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi. La presenza di Donato Rosa nella nuova segreteria nazionale rappresenta anche un segnale di attenzione verso il Sud e verso una Basilicata che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio crescente nel dibattito sindacale nazionale, soprattutto sui temi della contrattazione territoriale e della rappresentanza nei nuovi lavori del terziario. Il congresso si chiude così con una struttura dirigente rinnovata e con un mandato chiaro: costruire un sindacato capace di affrontare le sfide dellinnovazione tecnologica mettendo al centro la persona, il lavoro e la dignità dei lavoratori.
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/05/2026 - Matera-Ferrandina, Assessore Pepe: stop alle falsità
In relazione alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore sulla strada statale 7 Matera-Ferrandina e ai contenuti offensivi comparsi sui social network, lassessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe fa sapere che la SS7, nel tratto relativo al bypass di Matera, rien...-->continua
|
|
|24/05/2026 - Latronico, presentati il Bike Center e il Bike Park con Brumotti
Latronico punta con decisione sul turismo outdoor e sul cicloturismo con la presentazione del Latronico Bike Center e del Latronico Bike Park, nuove strutture realizzate nellarea del Pollino lucano, in località Maiolino, vicino alle Terme e al centro spor...-->continua
|
|
|24/05/2026 - Filcom Confsal, Rosa nella segreteria nazionale
Concluso il congresso nazionale della Filcom Confsal
Il lucano Donato Rosa nella segreteria nazionale per il mandato 2023-2030
Negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio crescente nel dibattito sindacale, soprattutto sui temi della co...-->continua
|
|
|23/05/2026 - Senisese: ''basta liquidare come campanilismo il diritto alla salute''
Le dichiarazioni dellAssessore regionale alla sanità, che continua a liquidare come campanilistiche le richieste provenienti dal territorio del Senisese, risultano profondamente ingiuste e non aderenti alla realtà dei bisogni delle comunità locali.
Colp...-->continua
|
|
|23/05/2026 - Un domani linclusione sarà normalità: il cuore dei 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics
Lignano Sabbiadoro, 23 maggio 2026 Ci sono medaglie che vanno oltre il podio. Vittorie che non si misurano soltanto in secondi, punti o classifiche, ma nella capacità di cambiare la vita delle persone, di costruire relazioni, di restituire dignità, appartene...-->continua
|
|
|23/05/2026 - Vietri di Potenza, il sindaco: ''Basta speculazione energetica sul territorio''
Non siamo contrari alle rinnovabili, ma siamo nemici giurati della speculazione energetica, sottolinea il sindaco, che oltre alleolico annuncia: il nostro territorio è sotto attacco anche da società che vorrebbero installare mega-impianti fotovoltaici indu...-->continua
|
|
|23/05/2026 - Lomuti. Stellantis, piano FaSTLAne 2030: attenzione agli annunci, servono certezze su Melfi e sullindotto lucano
Il piano FaSTLAne 2030 presentato ieri ad Auburn Hills dall'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa contiene elementi che accogliamo con interesse, ma che non possono essere letti come risposta sufficiente alle vertenze aperte in Basilicata. La co...-->continua
|
|