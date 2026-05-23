Non siamo contrari alle rinnovabili, ma siamo nemici giurati della speculazione energetica, sottolinea il sindaco, che oltre alleolico annuncia: il nostro territorio è sotto attacco anche da società che vorrebbero installare mega-impianti fotovoltaici industriali.



La situazione energetica a Vietri di Potenza ha raggiunto il limite dellinaccettabile. Nonostante le nostre battaglie, nonostante il no costante del nostro Consiglio comunale, il nostro territorio continua a essere vittima di unaggressione sistematica. Siamo di fronte a un nuovo, massiccio progetto: un impianto eolico da 28 Megawatt (sempre tra Vietri e Savoia con opere di connessione nel comune di Picerno) composto da 5 pale alte oltre 200 metri (due nel territorio di Vietri). A dichiararlo è il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano.



Per capirci: una sola di queste torri equivale, per altezza, a un grattacielo di 66 piani. Un impatto devastante che verrebbe calato dallalto su un paesaggio che ha bisogno di tutto, tranne che di essere trasformato in una zona industriale.



Nel frattempo  ha aggiunto  abbiamo già espresso il nostro parere sfavorevole, ma si aggiunge una nuova battaglia frutto anche del disinteresse di chi dovrebbe tutelare i nostri territori. Con molta probabilità, questa nuova progettualità è anche la diretta conseguenza della precedente autorizzazione del mega-eolico calata sul nostro territorio. Unautorizzazione scellerata che come amministrazione abbiamo già provveduto a contrastare con fermezza e a impugnare nelle sedi competenti.



Evidentemente, chi specula spera in un effetto a catena per piegare la nostra resistenza, ma ha fatto male i conti. Ma non è tutto. Mentre contrastiamo questo eolico selvaggio, siamo costretti a difenderci su più fronti: il nostro territorio è sotto attacco anche da società che vorrebbero installare mega-impianti fotovoltaici industriali. Abbiamo già respinto istanze in Conferenza dei Servizi, ma ora la risposta delle aziende è il ricorso al TAR, dice Giordano.



Il paradosso della Regione Basilicata è ormai insostenibile. Da una parte il Dipartimento Ambiente finanzia progetti di valorizzazione naturalistica, come quello per le Cascate del Vallone del Tuorno (tra Vietri e Savoia di Lucania); dallaltra dà il via libera a impianti industriali proprio a margine di quelle stesse aree protette che dichiara di voler tutelare. È inaccettabile che in Basilicata manchi una pianificazione seria: non abbiamo un Piano paesaggistico e, a livello nazionale, la confusione sulle aree idonee lascia campo libero alla speculazione, sottolinea il sindaco vietrese.



La Regione autorizza senza una visione, senza rispetto per le vocazioni dei territori, ignorando la realtà (anche normativa) del 2026 per inseguire logiche vecchie e superate.



Riteniamo che in queste procedure ci siano anche delle evidenti violazioni di legge che abbiamo segnalato al Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata. A questa istanza non è seguito alcun riscontro.



Ci chiediamo: dovè la politica? Dove sono le istituzioni che dovrebbero tutelare i nostri territori? A fronte di questo approccio inaccettabile non ci fermeremo e difenderemo il nostro territorio con ogni mezzo. Ribadiamo anche un altro concetto importante: non siamo contrari alle rinnovabili, ma siamo nemici giurati della speculazione energetica.



E in conclusione: La transizione ecologica deve essere sostenibile, armoniosa e soprattutto deve portare benefici alla comunità, non profitti a pochi soggetti esterni. La strada è unaltra: quella delle Comunità Energetiche, capaci di garantire il corretto inserimento degli impianti e vantaggi diffusi per tutti i cittadini. Non permetteremo che la nostra terra venga svenduta. Lotteremo in tutte le sedi, giudiziarie e politiche, per opporci a questo modello industriale che offende la nostra intelligenza e il nostro futuro. Vietri di Potenza non è in vendita! Difenderemo la nostra montagna, le nostre bellezze e la dignità della nostra gente.