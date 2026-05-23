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Riforme istituzionali e aree vaste, Cifarelli: "Unione dei Comuni via contro lo spopolamento''

23/05/2026

"Il futuro e la sopravvivenza stessa dei nostri piccoli comuni passano inevitabilmente attraverso il superamento dei campanilismi e la costruzione di una governance territoriale di area vasta. Liniziativa promossa dall'ANCI Basilicata a Miglionico ha il grande merito di aver riaperto con forza e tempismo un dibattito non più rimandabile per la nostra regione". Lo dichiara il Consigliere regionale Roberto Cifarelli, Presidente della Seconda Commissione consiliare Bilancio e Programmazione.

"La presenza domani in Basilicata della segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, a San Paolo Albanese  il comune meno popoloso della regione  per l'iniziativa 'I Fiori del Sud', è un segnale importante. Dimostra che per il centrosinistra il contrasto allo spopolamento e il rilancio delle aree interne non sono slogan, ma il cuore di un'agenda politica nazionale e regionale che vuole restituire dignità e servizi ai cittadini".

Nel corso del mio intervento all'evento  spiega Cifarelli  ho voluto tracciare un parallelo, seppur con le dovute proporzioni, tra l'Unione dei Comuni e l'Unione Europea. Di fronte alle grandi sfide globali degli ultimi quarant'anni, tutti noi avvertiamo la necessità che gli Stati membri cedono quote di sovranità per costruire politiche comuni sulla politica estera, la difesa, l'economia e lo sviluppo. Allo stesso modo, per affrontare con ottimismo e lungimiranza l'inverno demografico e lo spopolamento che colpiscono la Basilicata, i nostri municipi devono avere il coraggio di cedere sovranità amministrativa per gestire insieme trasporti, istruzione e sanità, garantendo così servizi efficienti e di qualità ai cittadini.

La storia istituzionale recente della Basilicata  continua il Presidente della Commissione Bilancio  ci ricorda che dopo la soppressione delle Comunità montane nel 2010 e il depotenziamento delle Province causato dalla legge Delrio, i territori sono rimasti privi di una vera cinghia di trasmissione. I tempi per una svolta culturale oggi sono maturi. Ritengo fondamentale istituzionalizzare un ente intermedio tra Comuni e Regione anche per evitare che la programmazione economica venga calata dall'alto. Solo attraverso una co-programmazione strutturata con i territori saremo in grado di indirizzare in modo strategico le risorse dei Fondi Europei, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e le royalties delle estrazioni petrolifere, assecondando le reali aspettative di sviluppo delle comunità locali, guardando in prospettiva anche a percorsi virtuosi di fusione, come avvenuto in altre realtà del Mezzogiorno.

Per queste ragioni, e avendo particolarmente apprezzato la relazione introduttiva dei lavori, nelle prossime settimane inviterà formalmente in Seconda Commissione il Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, e il Coordinatore ANCI Giovani, Giulio Traietta. Sarà l'occasione per ascoltare le loro proposte, illustrare le intenzioni della Commissione e inaugurare una stabile e proficua collaborazione tra la Regione e gli enti locali, gettando le basi per un nuovo modello di sviluppo condiviso, conclude Roberto Cifarelli.



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