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Basilicata. Agricoltura, cento milioni dal Governo

23/05/2026

«Ancora una volta il Governo Meloni dimostra con atti concreti di considerare lagricoltura un settore strategico per leconomia nazionale, la sicurezza alimentare e la tutela del lavoro nelle aree rurali».

È quanto dichiarano congiuntamente gli assessori regionali alle Politiche agricole di Fratelli dItalia Dario Bond (Veneto), Alessandro Beduschi (Lombardia), Paolo Bongioanni (Piemonte), Giancarlo Righini (Lazio), Salvatore Micone (Molise) e Carmine Cicala (Basilicata), commentando il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che prevede ulteriori 100 milioni di euro a sostegno del comparto agricolo attraverso crediti dimposta per lacquisto di fertilizzanti e gasolio agricolo.

«Si tratta di una risposta tempestiva e concreta  spiegano gli assessori  rispetto alle difficoltà causate dallaumento dei costi energetici e delle materie prime, aggravati negli ultimi mesi dalle tensioni internazionali e dagli effetti sul mercato dei fertilizzanti e del carburante agricolo. Il Governo interviene sostenendo direttamente la competitività delle imprese e difendendo la capacità produttiva del settore primario italiano».

Il decreto prevede un credito dimposta del 30% per lacquisto di fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro, e il rafforzamento del credito dimposta sul gasolio agricolo con ulteriori 60 milioni di euro per i mesi di marzo, aprile e maggio.

«Il lavoro portato avanti dal Ministro Lollobrigida in sede nazionale ed europea  aggiungono  sta consentendo allItalia di difendere concretamente il proprio sistema agricolo in una fase complessa. La sospensione dei dazi sui fertilizzanti decisa a Bruxelles e le misure approvate dal Governo rappresentano un segnale chiaro di attenzione verso agricoltori, imprese e famiglie italiane».

«Lagricoltura italiana  concludono gli assessori regionali di Fratelli dItalia  ha bisogno di stabilità, visione e strumenti concreti. Questa è la strada intrapresa dal Governo Meloni: meno annunci e più risposte operative a sostegno di chi produce qualità, tutela il territorio e garantisce approvvigionamenti alimentari al Paese».



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