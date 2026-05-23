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La voce della Politica
|Basilicata. Agricoltura, cento milioni dal Governo
23/05/2026
|«Ancora una volta il Governo Meloni dimostra con atti concreti di considerare lagricoltura un settore strategico per leconomia nazionale, la sicurezza alimentare e la tutela del lavoro nelle aree rurali».
È quanto dichiarano congiuntamente gli assessori regionali alle Politiche agricole di Fratelli dItalia Dario Bond (Veneto), Alessandro Beduschi (Lombardia), Paolo Bongioanni (Piemonte), Giancarlo Righini (Lazio), Salvatore Micone (Molise) e Carmine Cicala (Basilicata), commentando il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che prevede ulteriori 100 milioni di euro a sostegno del comparto agricolo attraverso crediti dimposta per lacquisto di fertilizzanti e gasolio agricolo.
«Si tratta di una risposta tempestiva e concreta spiegano gli assessori rispetto alle difficoltà causate dallaumento dei costi energetici e delle materie prime, aggravati negli ultimi mesi dalle tensioni internazionali e dagli effetti sul mercato dei fertilizzanti e del carburante agricolo. Il Governo interviene sostenendo direttamente la competitività delle imprese e difendendo la capacità produttiva del settore primario italiano».
Il decreto prevede un credito dimposta del 30% per lacquisto di fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro, e il rafforzamento del credito dimposta sul gasolio agricolo con ulteriori 60 milioni di euro per i mesi di marzo, aprile e maggio.
«Il lavoro portato avanti dal Ministro Lollobrigida in sede nazionale ed europea aggiungono sta consentendo allItalia di difendere concretamente il proprio sistema agricolo in una fase complessa. La sospensione dei dazi sui fertilizzanti decisa a Bruxelles e le misure approvate dal Governo rappresentano un segnale chiaro di attenzione verso agricoltori, imprese e famiglie italiane».
«Lagricoltura italiana concludono gli assessori regionali di Fratelli dItalia ha bisogno di stabilità, visione e strumenti concreti. Questa è la strada intrapresa dal Governo Meloni: meno annunci e più risposte operative a sostegno di chi produce qualità, tutela il territorio e garantisce approvvigionamenti alimentari al Paese».
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