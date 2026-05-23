Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, è intervenuto a Bernalda al convegno scientifico promosso dallIstituto di Riabilitazione dei Padri Trinitari, focalizzato sui percorsi diagnostici e terapeutici in neurologia.



La riabilitazione neurologica e lassistenza alle persone con gravi patologie del sistema nervoso centrale  ha dichiarato Latronico  rappresentano una sfida complessa che possiamo affrontare mettendo al centro la dignità del paziente, la qualità delle cure e lalleanza con le strutture del territorio.



Lincontro ha visto la partecipazione di esperti del settore per fare il punto sulle nuove frontiere terapeutiche e sui modelli organizzativi per la presa in carico dei pazienti affetti da patologie neurologiche croniche e acute.



LIstituto dei Padri Trinitari di Bernalda  ha sottolineato Latronico  costituisce un punto di riferimento. Strutture come questa incarnano perfettamente il principio del prendersi cura della persona a livello globale, con una profonda vocazione umana. Il nostro obiettivo istituzionale è valorizzare e integrare queste competenze allinterno della nuova rete di assistenza sanitaria territoriale. La presa in carico delle cronicità neurologiche richiede percorsi continui, che non si interrompano dopo la fase acuta in ospedale.



Attraverso lattivazione delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e il potenziamento dellassistenza domiciliare  ha concluso lassessore  vogliamo garantire che il paziente e la sua famiglia siano costantemente supportati. La telemedicina e la digitalizzazione dei percorsi clinici, sono gli strumenti chiave per connettere i centri di eccellenza riabilitativa direttamente con la rete territoriale.



