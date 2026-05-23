-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Latronico su riabilitazione e assistenza

23/05/2026

Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, è intervenuto a Bernalda al convegno scientifico promosso dallIstituto di Riabilitazione dei Padri Trinitari, focalizzato sui percorsi diagnostici e terapeutici in neurologia.

La riabilitazione neurologica e lassistenza alle persone con gravi patologie del sistema nervoso centrale  ha dichiarato Latronico  rappresentano una sfida complessa che possiamo affrontare mettendo al centro la dignità del paziente, la qualità delle cure e lalleanza con le strutture del territorio.

Lincontro ha visto la partecipazione di esperti del settore per fare il punto sulle nuove frontiere terapeutiche e sui modelli organizzativi per la presa in carico dei pazienti affetti da patologie neurologiche croniche e acute.

LIstituto dei Padri Trinitari di Bernalda  ha sottolineato Latronico  costituisce un punto di riferimento. Strutture come questa incarnano perfettamente il principio del prendersi cura della persona a livello globale, con una profonda vocazione umana. Il nostro obiettivo istituzionale è valorizzare e integrare queste competenze allinterno della nuova rete di assistenza sanitaria territoriale. La presa in carico delle cronicità neurologiche richiede percorsi continui, che non si interrompano dopo la fase acuta in ospedale.

Attraverso lattivazione delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e il potenziamento dellassistenza domiciliare  ha concluso lassessore  vogliamo garantire che il paziente e la sua famiglia siano costantemente supportati. La telemedicina e la digitalizzazione dei percorsi clinici, sono gli strumenti chiave per connettere i centri di eccellenza riabilitativa direttamente con la rete territoriale.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
23/05/2026 - Senisese: ''basta liquidare come campanilismo il diritto alla salute''

Le dichiarazioni dellAssessore regionale alla sanità, che continua a liquidare come campanilistiche le richieste provenienti dal territorio del Senisese, risultano profondamente ingiuste e non aderenti alla realtà dei bisogni delle comunità locali.
Colpisce, inoltre, ...-->continua
23/05/2026 - Un domani linclusione sarà normalità: il cuore dei 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics

Lignano Sabbiadoro, 23 maggio 2026  Ci sono medaglie che vanno oltre il podio. Vittorie che non si misurano soltanto in secondi, punti o classifiche, ma nella capacità di cambiare la vita delle persone, di costruire relazioni, di restituire dignità, appartene...-->continua
23/05/2026 - Vietri di Potenza, il sindaco: ''Basta speculazione energetica sul territorio''

Non siamo contrari alle rinnovabili, ma siamo nemici giurati della speculazione energetica, sottolinea il sindaco, che oltre alleolico annuncia: il nostro territorio è sotto attacco anche da società che vorrebbero installare mega-impianti fotovoltaici indu...-->continua
23/05/2026 - Lomuti. Stellantis, piano FaSTLAne 2030: attenzione agli annunci, servono certezze su Melfi e sullindotto lucano

Il piano FaSTLAne 2030 presentato ieri ad Auburn Hills dall'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa contiene elementi che accogliamo con interesse, ma che non possono essere letti come risposta sufficiente alle vertenze aperte in Basilicata. La co...-->continua
23/05/2026 - Riforme istituzionali e aree vaste, Cifarelli: "Unione dei Comuni via contro lo spopolamento''

"Il futuro e la sopravvivenza stessa dei nostri piccoli comuni passano inevitabilmente attraverso il superamento dei campanilismi e la costruzione di una governance territoriale di area vasta. Liniziativa promossa dall'ANCI Basilicata a Miglionico ha il grand...-->continua
23/05/2026 - Basilicata. Agricoltura, cento milioni dal Governo

«Ancora una volta il Governo Meloni dimostra con atti concreti di considerare lagricoltura un settore strategico per leconomia nazionale, la sicurezza alimentare e la tutela del lavoro nelle aree rurali».

È quanto dichiarano congiuntamente gli asses...-->continua
23/05/2026 - Latronico su riabilitazione e assistenza

Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, è intervenuto a Bernalda al convegno scientifico promosso dallIstituto di Riabilitazione dei Padri Trinitari, focalizzato sui percorsi diagnostici e ...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo