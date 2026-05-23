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La voce della Politica
|Latronico su riabilitazione e assistenza
23/05/2026
|Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, è intervenuto a Bernalda al convegno scientifico promosso dallIstituto di Riabilitazione dei Padri Trinitari, focalizzato sui percorsi diagnostici e terapeutici in neurologia.
La riabilitazione neurologica e lassistenza alle persone con gravi patologie del sistema nervoso centrale ha dichiarato Latronico rappresentano una sfida complessa che possiamo affrontare mettendo al centro la dignità del paziente, la qualità delle cure e lalleanza con le strutture del territorio.
Lincontro ha visto la partecipazione di esperti del settore per fare il punto sulle nuove frontiere terapeutiche e sui modelli organizzativi per la presa in carico dei pazienti affetti da patologie neurologiche croniche e acute.
LIstituto dei Padri Trinitari di Bernalda ha sottolineato Latronico costituisce un punto di riferimento. Strutture come questa incarnano perfettamente il principio del prendersi cura della persona a livello globale, con una profonda vocazione umana. Il nostro obiettivo istituzionale è valorizzare e integrare queste competenze allinterno della nuova rete di assistenza sanitaria territoriale. La presa in carico delle cronicità neurologiche richiede percorsi continui, che non si interrompano dopo la fase acuta in ospedale.
Attraverso lattivazione delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e il potenziamento dellassistenza domiciliare ha concluso lassessore vogliamo garantire che il paziente e la sua famiglia siano costantemente supportati. La telemedicina e la digitalizzazione dei percorsi clinici, sono gli strumenti chiave per connettere i centri di eccellenza riabilitativa direttamente con la rete territoriale.
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|La Voce della Politica
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