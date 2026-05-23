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La voce della Politica
|Dalle assunzioni al corso-concorso regionale: la sanità lucana torna a respirare
23/05/2026
|La UIL FP da tempo sostiene con forza la necessità di un piano straordinario di assunzioni nella sanità lucana, ponendo al centro della propria azione sindacale il rafforzamento degli organici e il potenziamento dellASP. Da anni denunciamo carenze strutturali, carichi di lavoro eccessivi e la necessità di garantire ai cittadini servizi sanitari sempre più efficienti e vicini ai territori. Per questo motivo riteniamo che il recente percorso avviato dallASP rappresenti un segnale importante, concreto e soprattutto atteso da tempo. Attraverso diverse delibere e grazie a un lavoro accurato, rapido e scrupoloso svolto dallo staff dellU.O. Personale, si è riusciti a dare risposte significative al fabbisogno di personale. LASP ha infatti proceduto allassunzione di 24 infermieri e 30 OSS, di cui una parte proveniente dalla graduatoria di stabilizzazione e unaltra attraverso lo scorrimento della graduatoria vigente, possibile grazie a una norma regionale fortemente sostenuta dalla UIL FP. A queste assunzioni si aggiungono inoltre 14 autisti, 2 fisioterapisti e la stabilizzazione dei lavoratori rientranti nei cosiddetti 42 bis.
Si tratta di atti amministrativi che non rappresentano semplici numeri, ma persone, professionalità e risposte concrete ai bisogni della sanità territoriale. Dietro ogni assunzione vi è un servizio che potrà essere garantito con maggiore efficienza e una risposta più adeguata alle esigenze dei cittadini lucani. La UIL FP accoglie queste decisioni con grande favore, riconoscendo soprattutto limportante investimento di risorse comunitarie e il lavoro svolto da quanti hanno operato con responsabilità e competenza per accelerare procedure che per troppo tempo hanno subito rallentamenti.
Particolarmente importante appare inoltre il percorso relativo al corso-concorso regionale per infermieri. Dopo unattenta analisi del bando e della delibera regionale, che richiama larticolo 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001, emerge chiaramente un progetto innovativo e strategico che potrebbe rappresentare una vera svolta per il futuro della sanità lucana.
Il corso-concorso regionale non rappresenta soltanto una procedura di reclutamento, ma una scelta di visione e programmazione. Lobiettivo di assumere 263 professionisti e, parallelamente, garantire una formazione mirata a circa 500 infermieri costituisce un passaggio storico che guarda al futuro del sistema sanitario regionale.
La UIL FP ritiene che questa iniziativa abbia una portata straordinaria perché introduce un modello che unisce selezione, formazione e qualificazione professionale, investendo sulle competenze e sulla crescita del personale sanitario. In una fase storica in cui il reperimento di infermieri è sempre più complesso e la carenza di personale rappresenta una delle principali emergenze nazionali, strumenti di questo tipo diventano fondamentali. Per tale ragione riteniamo doveroso riconoscere il lavoro svolto dalla Dirigenza e da tutto lo staff che ha contribuito a costruire questa concreta opportunità, dimostrando capacità organizzativa e una visione che va oltre limmediato.
La UIL FP esprime soddisfazione anche per linvio, da parte dellOspedale San Carlo, delle PEC agli infermieri inseriti nelle graduatorie ASM. Un segnale particolarmente positivo riguarda inoltre la prevista pubblicazione, nei prossimi giorni, delle graduatorie relative alle stabilizzazioni: un passaggio molto atteso da numerosi lavoratori e dalle loro famiglie."
La sanità lucana ha bisogno di programmazione, coraggio e investimenti sulle persone. Le assunzioni non sono un costo, ma un investimento sul diritto alla salute, sulla qualità dellassistenza e sulla dignità del lavoro. La UIL FP continuerà a vigilare, proporre e sostenere ogni percorso utile a rafforzare il sistema sanitario regionale, perché oggi più che mai servono scelte concrete e lungimiranti.
La Basilicata ha professionisti pronti, competenti e motivati: ora è il momento di dare loro spazio e costruire una sanità più forte, moderna e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Le assunzioni avviate e il corso-concorso regionale possono rappresentare linizio di una nuova stagione. Adesso bisogna accelerare, completare il percorso e trasformare questa occasione in un vero rilancio della sanità lucana.
Potenza,23/05/2026
Il Segretario Generale Regionale UIL FP
Verrastro Giuseppe
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