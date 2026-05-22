Ieri, sotto i palazzi della Regione Basilicata, si è svolta una partecipata e composta manifestazione a sostegno del diritto alla salute e della necessità di rafforzare i servizi sanitari del nostro territorio e delle aree interne.



Il Partito Democratico era presente per ascoltare e rappresentare le preoccupazioni di una comunità che chiede risposte concrete sulla sanità territoriale, sul potenziamento dei presìdi esistenti e sulla prospettiva di una struttura Hub capace di garantire servizi adeguati ai cittadini del Senisese e dellintera area sud della Basilicata.



Le aree interne non possono continuare a essere considerate marginali. Difendere questi territori significa garantire pari diritti, servizi essenziali, opportunità e qualità della vita a chi sceglie di viverci ogni giorno. La sanità, insieme ai trasporti, alla scuola e ai servizi pubblici, rappresenta un presidio fondamentale contro lo spopolamento e labbandono.



Durante il confronto con il Capo di Gabinetto, dott. Perri, abbiamo ribadito la necessità di aprire una fase nuova, fondata sul dialogo istituzionale, sulla programmazione e sulla volontà condivisa di affrontare con serietà le criticità del sistema sanitario locale.



La salute deve restare una priorità assoluta e un diritto garantito a tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive. Per questo riteniamo fondamentale lavorare insieme, istituzioni, forze politiche e cittadini, per costruire soluzioni concrete, sostenibili e durature.



Continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi successivi allincontro di ieri, mantenendo aperto un confronto costruttivo con la Regione e sostenendo il lavoro del comitato cittadino, nella convinzione che solo attraverso collaborazione, ascolto e responsabilità si possano raggiungere risultati concreti per il territorio e per tutte le aree interne della Basilicata.



Partito Democratico Senise