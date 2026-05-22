-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Tpl, nuovi collegamenti per Balvano

22/05/2026

Dal primo giugno saranno attivi anche nei fine settimana i collegamenti del trasporto pubblico locale tra Potenza e la zona industriale di Balvano, con particolare riferimento ai lavoratori turnisti dello stabilimento Ferrero. La novità riguarda le giornate di sabato e domenica e rappresenta un adeguamento del servizio alle nuove esigenze produttive dellazienda, che ha implementato le turnazioni sulle tre linee, introducendo attività anche in orario notturno e durante il weekend.

Lautorizzazione allintensificazione della linea Potenza  Zona Industriale di Balvano è stata formalizzata dalla Direzione generale Infrastrutture della Regione Basilicata, dopo le interlocuzioni avviate con i soggetti interessati e la verifica delle necessità espresse dallutenza.

Abbiamo lavorato per dare un riscontro concreto allistanza di tanti dipendenti e, pertanto, delle loro famiglie  dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe . Il trasporto pubblico deve essere uno strumento realmente utile ai cittadini e capace di adattarsi anche alle trasformazioni del tessuto produttivo regionale. In questo caso era necessario intervenire per garantire continuità ai collegamenti nei giorni festivi e nelle fasce legate alle nuove turnazioni aziendali.

Lestensione del servizio sarà effettuata dagli operatori già impegnati sulle tratte infrasettimanali, autorizzati ora a svolgere le corse anche nel fine settimana. Il provvedimento consentirà così di assicurare una maggiore copertura del servizio pubblico in una delle principali aree produttive della regione.

Quando il mondo produttivo cresce e modifica la propria organizzazione  aggiunge Pepe  le istituzioni hanno il dovere di accompagnare questi cambiamenti con servizi adeguati. Garantire collegamenti efficienti significa sostenere il lavoro, ridurre i disagi per i pendolari e offrire risposte tempestive alle esigenze delle comunità e delle imprese.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
22/05/2026 - Cultura in Basilicata: programmi approvati, fondi inesistenti

Con la delibera di Giunta n. 219 del 12 maggio 2026, la Regione Basilicata ha aggiornato l'elenco dei soggetti culturali ammessi al sostegno previsto dall'art. 16 della L.R. 22/88. La delibera, pur ridisegnando la platea dei soggetti ammissibili al sostegno regionale, non in...-->continua
22/05/2026 - Tpl, nuovi collegamenti per Balvano

Dal primo giugno saranno attivi anche nei fine settimana i collegamenti del trasporto pubblico locale tra Potenza e la zona industriale di Balvano, con particolare riferimento ai lavoratori turnisti dello stabilimento Ferrero. La novità riguarda le giornate di...-->continua
22/05/2026 - Giornata mondiale della biodiversità, a Potenza il confronto su tutela e pianificazione del patrimonio naturale lucano

La Basilicata si conferma sempre più laboratorio di sostenibilità ambientale e pianificazione ecologica. È questo il messaggio emerso dalla Giornata mondiale sulla biodiversità  La Basilicata scrigno di biodiversità tra tutela e pianificazione, promossa dal...-->continua
22/05/2026 - Bardi: la cultura è un investimento strategico

Un investimento strategico per inserire la città di Potenza e lintera Basilicata nei grandi circuiti culturali nazionali e internazionali. È questo il cuore del messaggio del Presidente della Regione, Vito Bardi, in occasione della presentazione del prestigio...-->continua
22/05/2026 - Evangelista. Sindaco di Oppido Lucano. Sanità territoriale, Poliambulatorio e Guardia Medica: il tempo della verità

Il Poliambulatorio, il Consultorio familiare e la Guardia Medica di Oppido Lucano continueranno a garantire i servizi sanitari sul territorio. A confermarlo, secondo quanto riferito dallamministrazione comunale, sono state le interlocuzioni istituzionali con ...-->continua
22/05/2026 - Infanzia e welfare: apprezzamento per gli avvisi regionali da Confcooperative Basilicata e Federsolidarietà

Confcooperative Basilicata e Federsolidarietà Confcooperative Basilicata accolgono con favore la pubblicazione di due avvisi pubblici regionali che investono direttamente il sistema dei servizi alla persona in Basilicata: l'Avviso "Servizi all'infanzia in gest...-->continua
22/05/2026 - PD. Alluvione in Basilicata, la maggioranza consiliare: ''Provincia pronta a partire, ma la Regione ritarda i fondi''

Nel corso dellultima seduta del Consiglio Provinciale si è discusso degli interventi di emergenza conseguenti agli eccezionali e violenti eventi meteorologici che, nelle ultime settimane, hanno colpito il territorio lucano. Sollecitato da alcuni consiglieri i...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo