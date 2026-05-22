Dal primo giugno saranno attivi anche nei fine settimana i collegamenti del trasporto pubblico locale tra Potenza e la zona industriale di Balvano, con particolare riferimento ai lavoratori turnisti dello stabilimento Ferrero. La novità riguarda le giornate di sabato e domenica e rappresenta un adeguamento del servizio alle nuove esigenze produttive dellazienda, che ha implementato le turnazioni sulle tre linee, introducendo attività anche in orario notturno e durante il weekend.



Lautorizzazione allintensificazione della linea Potenza  Zona Industriale di Balvano è stata formalizzata dalla Direzione generale Infrastrutture della Regione Basilicata, dopo le interlocuzioni avviate con i soggetti interessati e la verifica delle necessità espresse dallutenza.



Abbiamo lavorato per dare un riscontro concreto allistanza di tanti dipendenti e, pertanto, delle loro famiglie  dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe . Il trasporto pubblico deve essere uno strumento realmente utile ai cittadini e capace di adattarsi anche alle trasformazioni del tessuto produttivo regionale. In questo caso era necessario intervenire per garantire continuità ai collegamenti nei giorni festivi e nelle fasce legate alle nuove turnazioni aziendali.



Lestensione del servizio sarà effettuata dagli operatori già impegnati sulle tratte infrasettimanali, autorizzati ora a svolgere le corse anche nel fine settimana. Il provvedimento consentirà così di assicurare una maggiore copertura del servizio pubblico in una delle principali aree produttive della regione.



Quando il mondo produttivo cresce e modifica la propria organizzazione  aggiunge Pepe  le istituzioni hanno il dovere di accompagnare questi cambiamenti con servizi adeguati. Garantire collegamenti efficienti significa sostenere il lavoro, ridurre i disagi per i pendolari e offrire risposte tempestive alle esigenze delle comunità e delle imprese.



