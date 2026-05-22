Un investimento strategico per inserire la città di Potenza e lintera Basilicata nei grandi circuiti culturali nazionali e internazionali. È questo il cuore del messaggio del Presidente della Regione, Vito Bardi, in occasione della presentazione del prestigioso accordo di valorizzazione che porterà il celebre dipinto Narciso (attribuito a Caravaggio) allinterno del Museo Archeologico Provinciale del capoluogo lucano. Liniziativa, che rientra nel piano delle attività 2026 per la promozione del territorio, nasce da una sinergia tra la Regione Basilicata, lAPT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Desidero salutare e ringraziare il Direttore generale Musei del MiC, Massimo Osanna, prossimo alla direzione del Dipartimento per le Attività culturali del Ministero, e il Direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, Thomas Salomon  ha detto il Presidente Vito Bardi -. Un ringraziamento speciale va alla direttrice dellApt Basilicata, Margherita Sarli, per limportante operazione condotta per portare a Potenza una mostra straordinaria, dalla quale ci attendiamo un grande riscontro in termini di immagine e di presenze. Per il governatore lucano, laccordo va ben oltre la semplice cooperazione tra enti, consolidando un modello di governance replicabile e definendo una visione precisa della Basilicata come piattaforma di progettazione e attrazione culturale a livello nazionale: Loperazione Caravaggio non è solo un evento, ma un investimento strategico volto a generare valore economico e turistico. Il Narciso, ospitato in uno dei poli culturali più antichi e importanti della regione, contribuirà a ridefinire la centralità di Potenza, riconoscendole un ruolo finalmente strategico. Il Capoluogo ha oggi lopportunità di posizionarsi come città darte contemporanea, capace di attrarre un pubblico qualificato e internazionale.



Il Presidente Bardi ha poi tracciato un quadro della straordinaria stagione che sta vivendo il comparto turistico e culturale lucano, fondato su un modello diffuso e inclusivo. Matera, nel 2026, brilla come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, ponendosi al centro delle relazioni internazionali dellintera area. Accanto al capoluogo materano si muove un sistema compatto: Maratea e la Costa Jonica sono protagoniste non solo della stagione balneare, ma anche come hub per il business, il turismo sportivo e la blue economy; il Vulture e la Val dAgri sono al centro di progetti innovativi come Fantastico Medioevo e di iniziative che intrecciano sport, cultura e sostenibilità ambientale. Infine, Irsina consolida lasse interregionale con la Puglia attraverso il festival Il Libro Possibile, mentre il Pollino punta sulla natura e lautenticità con i grandi eventi dedicati alle Capitali rurali e la manifestazione Les Passagers du Vide. Lobiettivo di questa strategia è attivare lintera Basilicata valorizzando le vocazioni di ogni singola area. Costruiamo unofferta turistica e culturale che nasce dalle identità locali e risponde alle esigenze reali dei territori. È un modello policentrico e contemporaneo - ha concluso Bardi - in cui ogni comunità diventa protagonista di una visione regionale condivisa.













