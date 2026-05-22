-->
|
La voce della Politica
|Infanzia e welfare: apprezzamento per gli avvisi regionali da Confcooperative Basilicata e Federsolidarietà
22/05/2026
|Confcooperative Basilicata e Federsolidarietà Confcooperative Basilicata accolgono con favore la pubblicazione di due avvisi pubblici regionali che investono direttamente il sistema dei servizi alla persona in Basilicata: l'Avviso "Servizi all'infanzia in gestione privata", con una dotazione di 3,6 milioni di euro a valere sul Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, e l'Avviso "Sostegno alle attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale", finanziato con 8 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.
Il primo intervento è destinato a sostenere i servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati autorizzati e non convenzionati con i Comuni, per i tre anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. Il secondo punta invece a rafforzare la rete regionale di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, attraverso agevolazioni per l'avvio, l'ampliamento e la riqualificazione di realtà rivolte ad anziani, persone con disabilità, minori, famiglie e soggetti con dipendenze patologiche.
«Questi avvisi sono il risultato di un percorso di confronto concreto tra Confcooperative Basilicata e la Regione» dichiara il presidente Giuseppe Bruno. «Voglio in particolare riconoscere la disponibilità dell'assessore Cupparo e del dipartimento competente, che hanno saputo tenere aperto un dialogo costruttivo con la nostra organizzazione, raccogliendo le istanze degli operatori cooperativi e traducendole in misure calibrate ed efficaci. Lo vediamo con chiarezza sull'avviso per l'infanzia, un avviso che risponde alle esigenze concrete del settore».
Soddisfazione viene espressa anche dal presidente di Federsolidarietà Confcooperative Basilicata, Michele Plati, con un riferimento specifico alla portata del secondo avviso: «Rispetto alle precedenti edizioni di misure analoghe, quest'anno il perimetro si è allargato in modo significativo, includendo il settore socio-sanitario. È un passo importante, perché riconosce la complessità e la centralità di un comparto in cui le cooperative sociali lucane operano quotidianamente. Siamo consapevoli, però, che le questioni aperte restano molte. Il sostegno ai nuovi investimenti è un passo necessario, ma occorre intervenire anche sull'ordinario, sui servizi che già esistono e che faticano a reggere. Per i quali l'intero mondo della cooperazione sociale è in attesa di risposte convincenti».
Entrambe le organizzazioni auspicano che i tempi di attuazione siano rapidi e che le procedure telematiche di candidatura risultino accessibili anche per le realtà di minori dimensioni, che costituiscono la parte più consistente della base associativa cooperativa in Basilicata.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/05/2026 - Cultura in Basilicata: programmi approvati, fondi inesistenti
Con la delibera di Giunta n. 219 del 12 maggio 2026, la Regione Basilicata ha aggiornato l'elenco dei soggetti culturali ammessi al sostegno previsto dall'art. 16 della L.R. 22/88. La delibera, pur ridisegnando la platea dei soggetti ammissibili al sostegno regionale, non in...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Tpl, nuovi collegamenti per Balvano
Dal primo giugno saranno attivi anche nei fine settimana i collegamenti del trasporto pubblico locale tra Potenza e la zona industriale di Balvano, con particolare riferimento ai lavoratori turnisti dello stabilimento Ferrero. La novità riguarda le giornate di...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Giornata mondiale della biodiversità, a Potenza il confronto su tutela e pianificazione del patrimonio naturale lucano
La Basilicata si conferma sempre più laboratorio di sostenibilità ambientale e pianificazione ecologica. È questo il messaggio emerso dalla Giornata mondiale sulla biodiversità La Basilicata scrigno di biodiversità tra tutela e pianificazione, promossa dal...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Bardi: la cultura è un investimento strategico
Un investimento strategico per inserire la città di Potenza e lintera Basilicata nei grandi circuiti culturali nazionali e internazionali. È questo il cuore del messaggio del Presidente della Regione, Vito Bardi, in occasione della presentazione del prestigio...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Evangelista. Sindaco di Oppido Lucano. Sanità territoriale, Poliambulatorio e Guardia Medica: il tempo della verità
Il Poliambulatorio, il Consultorio familiare e la Guardia Medica di Oppido Lucano continueranno a garantire i servizi sanitari sul territorio. A confermarlo, secondo quanto riferito dallamministrazione comunale, sono state le interlocuzioni istituzionali con ...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Infanzia e welfare: apprezzamento per gli avvisi regionali da Confcooperative Basilicata e Federsolidarietà
Confcooperative Basilicata e Federsolidarietà Confcooperative Basilicata accolgono con favore la pubblicazione di due avvisi pubblici regionali che investono direttamente il sistema dei servizi alla persona in Basilicata: l'Avviso "Servizi all'infanzia in gest...-->continua
|
|
|22/05/2026 - PD. Alluvione in Basilicata, la maggioranza consiliare: ''Provincia pronta a partire, ma la Regione ritarda i fondi''
Nel corso dellultima seduta del Consiglio Provinciale si è discusso degli interventi di emergenza conseguenti agli eccezionali e violenti eventi meteorologici che, nelle ultime settimane, hanno colpito il territorio lucano. Sollecitato da alcuni consiglieri i...-->continua
|
|