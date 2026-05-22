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La voce della Politica
|PD. Alluvione in Basilicata, la maggioranza consiliare: ''Provincia pronta a partire, ma la Regione ritarda i fondi''
22/05/2026
|Nel corso dellultima seduta del Consiglio Provinciale si è discusso degli interventi di emergenza conseguenti agli eccezionali e violenti eventi meteorologici che, nelle ultime settimane, hanno colpito il territorio lucano. Sollecitato da alcuni consiglieri in merito agli interventi ordinari, il Presidente Christian Giordano ha tracciato un quadro dettagliato dello stato dell'arte evidenziando come le pesanti difficoltà operative dell'Ente derivino dai ritardi della Regione Basilicata.
A dispetto dei proclami, infatti, la realtà è ben diversa: dei 2,5 milioni di euro stanziati dal Governo nazionale, alla Provincia di Potenza non è ancora stato trasferito un solo euro.
L'Ente provinciale ha dimostrato la massima efficienza sin dalle prime ore dell'emergenza. A seguito degli straordinari eventi meteorologici che hanno colpito la Basilicata, gli Uffici hanno lavorato senza sosta, redigendo e trasmettendo alla Regione un report completo, con un elenco dettagliato dei danni subiti, perizie tecniche puntuali e l'individuazione delle priorità d'azione.
Tuttavia, la criticità resta drammaticamente attuale. Le risorse ventilate appaiono decisamente limitate e del tutto insufficienti rispetto alla reale entità dei danni. Di fatto, la volontà della Provincia di dare seguito immediato agli interventi di estrema urgenza resta bloccata dalla mancanza di liquidità: senza l'effettiva disponibilità economica, è impossibile dare il via ai cantieri.
A pagare il prezzo di questa situazione sono i cittadini costretti a fare i conti con una criticità cronica, per anni affrontata con interventi frammentari e insufficienti. Il ripetersi di eventi meteorologici estremi impone un cambio di passo immediato: non è più rinviabile un intervento strutturale da parte della Regione Basilicata, istituzione competente per il dissesto idrogeologico e tenuta ad adottare una strategia stabile e adeguatamente finanziata.
In questottica abbiamo voluto dare un chiaro indirizzo nel corso della seduta consiliare, per continuare a tenere i riflettori accesi su una questione che può dirsi tuttaltro che "superata".
I Consiglieri:
Enzo Stella Brienza
Marika Cillo
Vitina Claps
Salvatore Falabella
Giammarco Guidetti
Luigi Simonetti
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archivio
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