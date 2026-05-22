La UIL FP Basilicata, in riferimento alla Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 2026/00514 del 20 maggio 2026, con la quale è stato recepito il Protocollo dIntesa tra ASP e ASM per la ricollocazione del personale del 118, esprime una soddisfazione soltanto parziale rispetto ai contenuti dellaccordo sottoscritto tra le due Aziende Sanitarie.



Pur riconoscendo positivamente la riattivazione di uno strumento atteso da anni e finalizzato alla ricollocazione del personale dichiarato non idoneo al servizio DEU/118, la UIL FP ritiene che il protocollo non risponda pienamente alle esigenze dei lavoratori del territorio materano né alle richieste avanzate nel corso dei confronti istituzionali e sindacali tenutisi negli ultimi anni.



Nel corso dellaudizione del 5 giugno 2025 presso la IV Commissione Consiliare della Regione Basilicata, la UIL FPL aveva infatti richiesto un protocollo stabile e strutturale, capace di garantire tutela a tutto il personale del 118 operante nel territorio della provincia di Matera, nel rispetto delle prescrizioni del Medico Competente e del diritto dei lavoratori ad essere assegnati in sedi compatibili con il proprio stato di salute e più prossime al domicilio.



Il Protocollo sottoscritto, invece, limita i propri effetti esclusivamente al personale individuato nominativamente allart. 2 dellaccordo e ai soli lavoratori transitati da ASM ad ASP a seguito della Legge Regionale n. 2/2017. Una previsione che esclude altri dipendenti del territorio materano che vivono analoghe condizioni di disagio logistico e organizzativo, oltre agli eventuali futuri casi di limitazioni o prescrizioni sanitarie incompatibili con il servizio di emergenza-urgenza.



Per questo la UIL FP ritiene che laccordo rappresenti una soluzione solo parziale e non strutturale, anche alla luce dellart. 4 del Protocollo, che ne limita espressamente gli effetti ai casi attualmente individuati, senza prevedere alcun meccanismo stabile e permanente di tutela per il personale che dovesse trovarsi successivamente nelle medesime condizioni.



Eppure la stessa deliberazione ASP richiama esplicitamente lobbligo di repêchage, ossia il dovere del datore di lavoro di individuare tutte le possibili soluzioni organizzative utili alla riallocazione del personale con limitazioni o inidoneità sopravvenute.



Per tali motivi la UIL FP chiede ufficialmente la riapertura immediata del tavolo di confronto tra ASP e ASM al fine di:



estendere il protocollo a tutti i lavoratori operanti nelle sedi ASP ricadenti nei comuni della provincia di Matera;

prevedere una disciplina permanente anche per i futuri casi di inidoneità o limitazione;

evitare disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni;

garantire assegnazioni realmente compatibili con le prescrizioni del Medico Competente e territorialmente sostenibili.

La scrivente auspica inoltre che il personale interessato dalla Deliberazione n. 2026/00514 venga ricollocato presso strutture ASM territorialmente più prossime allattuale sede di assegnazione nel DEU/118, con particolare attenzione ai Presidi di Tinchi e Stigliano, anche in vista della prossima attivazione degli Ospedali di Comunità, evitando così ulteriori penalizzazioni e aggravamenti dei disagi già subiti dai lavoratori negli ultimi anni.



La UIL FPL continuerà a vigilare affinché il diritto alla salute, la dignità professionale dei lavoratori e la qualità del Servizio Sanitario Regionale restino principi concreti e realmente applicati, evitando soluzioni parziali che rischiano di lasciare irrisolte problematiche destinate inevitabilmente a ripresentarsi nel tempo.







Matera, 22 maggio 2026 La Segreteria Territoriale UIL FP



Tommaso TAMBURRANO