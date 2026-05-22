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La voce della Politica
|Piergiorgio Quarto (Fdi): ''La nomina di Francesco Somma in Confindustria nazionale''
22/05/2026
|La nomina di Francesco Somma a vicepresidente nazionale di Confindustria rappresenta un risultato di grande prestigio per la Basilicata e per lintero sistema produttivo regionale. È un riconoscimento che premia competenza, equilibrio, capacità manageriali e un lungo percorso associativo costruito con serietà e visione.
Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, Piergiorgio Quarto.
Si tratta di un segnale importante per il mondo delle imprese lucane e per lindustria della nostra regione prosegue Quarto perché conferma come la Basilicata possa esprimere figure autorevoli e credibili nei principali organismi nazionali di rappresentanza economica. Francesco Somma, nel corso della sua esperienza alla guida di Confindustria Basilicata, ha dimostrato attenzione concreta ai temi dello sviluppo, della competitività e della crescita del tessuto produttivo regionale. Lincarico nazionale affidatogli da Confindustria aggiunge Quarto assume un valore ancora più significativo in una fase complessa per il sistema industriale italiano, tra sfide energetiche, transizione produttiva, innovazione e tutela della competitività delle imprese. Sono convinto che lesperienza maturata in Basilicata potrà offrire un contributo importante anche al rilancio della confederazione degli industriali a livello nazionale. A Francesco Somma conclude Quarto rivolgo le congratulazioni personali e politiche, con lauspicio di un lavoro proficuo nellinteresse delle imprese, del lavoro e dello sviluppo economico del Paese.
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archivio
|La Voce della Politica
|22/05/2026 - Cultura in Basilicata: programmi approvati, fondi inesistenti
Con la delibera di Giunta n. 219 del 12 maggio 2026, la Regione Basilicata ha aggiornato l'elenco dei soggetti culturali ammessi al sostegno previsto dall'art. 16 della L.R. 22/88. La delibera, pur ridisegnando la platea dei soggetti ammissibili al sostegno regionale, non in...-->continua
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|22/05/2026 - Tpl, nuovi collegamenti per Balvano
Dal primo giugno saranno attivi anche nei fine settimana i collegamenti del trasporto pubblico locale tra Potenza e la zona industriale di Balvano, con particolare riferimento ai lavoratori turnisti dello stabilimento Ferrero. La novità riguarda le giornate di...-->continua
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|22/05/2026 - Giornata mondiale della biodiversità, a Potenza il confronto su tutela e pianificazione del patrimonio naturale lucano
La Basilicata si conferma sempre più laboratorio di sostenibilità ambientale e pianificazione ecologica. È questo il messaggio emerso dalla Giornata mondiale sulla biodiversità La Basilicata scrigno di biodiversità tra tutela e pianificazione, promossa dal...-->continua
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|22/05/2026 - Bardi: la cultura è un investimento strategico
Un investimento strategico per inserire la città di Potenza e lintera Basilicata nei grandi circuiti culturali nazionali e internazionali. È questo il cuore del messaggio del Presidente della Regione, Vito Bardi, in occasione della presentazione del prestigio...-->continua
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|22/05/2026 - Infanzia e welfare: apprezzamento per gli avvisi regionali da Confcooperative Basilicata e Federsolidarietà
Confcooperative Basilicata e Federsolidarietà Confcooperative Basilicata accolgono con favore la pubblicazione di due avvisi pubblici regionali che investono direttamente il sistema dei servizi alla persona in Basilicata: l'Avviso "Servizi all'infanzia in gest...-->continua
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|22/05/2026 - PD. Alluvione in Basilicata, la maggioranza consiliare: ''Provincia pronta a partire, ma la Regione ritarda i fondi''
Nel corso dellultima seduta del Consiglio Provinciale si è discusso degli interventi di emergenza conseguenti agli eccezionali e violenti eventi meteorologici che, nelle ultime settimane, hanno colpito il territorio lucano. Sollecitato da alcuni consiglieri i...-->continua
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