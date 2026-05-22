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Piergiorgio Quarto (Fdi): ''La nomina di Francesco Somma in Confindustria nazionale''

22/05/2026

La nomina di Francesco Somma a vicepresidente nazionale di Confindustria rappresenta un risultato di grande prestigio per la Basilicata e per lintero sistema produttivo regionale. È un riconoscimento che premia competenza, equilibrio, capacità manageriali e un lungo percorso associativo costruito con serietà e visione.

Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, Piergiorgio Quarto.


Si tratta di un segnale importante per il mondo delle imprese lucane e per lindustria della nostra regione  prosegue Quarto  perché conferma come la Basilicata possa esprimere figure autorevoli e credibili nei principali organismi nazionali di rappresentanza economica. Francesco Somma, nel corso della sua esperienza alla guida di Confindustria Basilicata, ha dimostrato attenzione concreta ai temi dello sviluppo, della competitività e della crescita del tessuto produttivo regionale. Lincarico nazionale affidatogli da Confindustria  aggiunge Quarto  assume un valore ancora più significativo in una fase complessa per il sistema industriale italiano, tra sfide energetiche, transizione produttiva, innovazione e tutela della competitività delle imprese. Sono convinto che lesperienza maturata in Basilicata potrà offrire un contributo importante anche al rilancio della confederazione degli industriali a livello nazionale. A Francesco Somma  conclude Quarto  rivolgo le congratulazioni personali e politiche, con lauspicio di un lavoro proficuo nellinteresse delle imprese, del lavoro e dello sviluppo economico del Paese.



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