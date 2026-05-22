Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Francesco Somma per la prestigiosa nomina a Vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alla Cultura dImpresa e alla Certezza del Diritto.

Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, commentando la nomina approvata allunanimità dallAssemblea nazionale di Confindustria.

"Si tratta di un incarico di grande rilievo nazionale che premia competenza, equilibrio istituzionale e capacità di rappresentanza maturate negli anni alla guida di Confindustria Basilicata. È anche un riconoscimento importante per lintero tessuto produttivo lucano, che attraverso questa nomina vede rafforzata la propria presenza nei luoghi in cui si definiscono visioni e strategie per il futuro industriale del Paese.

In una regione che negli anni ha progressivamente perso capacità di attrarre nuovi investimenti industriali e di trattenere competenze e giovani professionalità, la presenza di un lucano ai vertici nazionali di Confindustria rappresenta un segnale importante e uno stimolo ulteriore a rilanciare una nuova stagione di sviluppo produttivo per la Basilicata.

Sono sicuro che anche in questa nuova funzione nazionale Francesco Somma saprà continuare a rappresentare con autorevolezza le istanze della Basilicata e del Mezzogiorno, contribuendo ad affermare una visione di sviluppo fondata su innovazione, legalità, infrastrutture adeguate e valorizzazione delle energie imprenditoriali dei nostri territori. Alla sua persona rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico.