Lassessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, esprime felicitazioni e auguri di buon lavoro a Francesco Somma per la nomina a Vice Presidente nazionale di Confindustria con delega alla Cultura dImpresa e Certezza del Diritto, approvata allunanimità dallAssemblea nazionale dellassociazione degli industriali.







Si tratta di un riconoscimento prestigioso e autorevole  afferma Cupparo  che premia il percorso associativo, le competenze e il lavoro svolto da Francesco Somma alla guida di Confindustria Basilicata e nei diversi incarichi ricoperti a livello nazionale accanto al presidente Emanuele Orsini.



Lassessore sottolinea in particolare lottimo rapporto di collaborazione e confronto sviluppato negli ultimi anni con Somma sui temi delle politiche industriali e dello sviluppo produttivo regionale.



Con Francesco Somma si è consolidato un rapporto istituzionale improntato alla collaborazione, alla concretezza e alla condivisione degli obiettivi a favore del sistema delle imprese lucane. In questi anni Confindustria Basilicata ha dato un contributo importante soprattutto nella fase di confronto e di sintonia per la predisposizione degli Avvisi Pubblici regionali destinati alle imprese e nei Tavoli del Dipartimento dedicati alle principali vertenze industriali.



Cupparo richiama in particolare il lavoro svolto su alcune crisi produttive che hanno interessato il territorio lucano.



In numerose situazioni difficili, tra cui la vertenza Smart Paper, Confindustria Basilicata guidata da Somma ha svolto un ruolo significativo di mediazione e di dialogo tra istituzioni, imprese e parti sociali per individuare soluzioni utili a salvaguardare posti di lavoro e continuità produttiva. È stato un lavoro importante che ha consentito di affrontare momenti complessi con spirito di responsabilità e attenzione verso i lavoratori e il tessuto economico regionale.



Per lassessore regionale, il nuovo incarico nazionale rappresenta anche unopportunità per rafforzare ulteriormente il rapporto tra la Basilicata e i vertici del sistema industriale italiano.



Sono certo che il rapporto di collaborazione istituzionale continuerà anche nel nuovo ruolo nazionale di Francesco Somma. La sua conoscenza delle problematiche del Mezzogiorno e del sistema produttivo lucano potrà rappresentare un valore aggiunto importante per mantenere alta lattenzione sui temi dello sviluppo industriale, degli investimenti, della competitività e della tutela delloccupazione.



Cupparo conclude ribadendo limpegno della Regione Basilicata nel proseguire il confronto con tutte le rappresentanze del mondo produttivo.



La crescita economica della Basilicata passa attraverso il dialogo costante tra istituzioni e imprese. Per questo continueremo a lavorare in sinergia con Confindustria e con tutte le associazioni di categoria per sostenere innovazione, occupazione, investimenti e sviluppo del territorio