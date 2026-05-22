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La voce della Politica
|Sanità nel Senisese, Sinistra Italiana: ''Nessun passo indietro sullHUB a Senise''
22/05/2026
|Rivendichiamo con forza ed orgoglio la nostra presenza attiva alla manifestazione del Senisese che si è svolta ieri, sotto la Regione Basilicata, per chiedere una struttura Hub nel territorio e il rafforzamento della sanità di prossima territoriale. Abbiamo partecipato, come Sinistra Italiana, alla delegazione che è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto Dott. Perri, sottolineando e provando con forza a ribadire che indietro non si torna e che non si lavorerà a compromessi al ribasso.
Lo ripetiamo con decisione: o a Senise viene riconosciuto quanto le spetta per storia, numeri e logica, oppure Senise sarà costretta a riprendersi ciò che le appartiene, acqua e sue Royalties comprese.
Attendiamo con fiducia gli esiti e gli sviluppi politici dell'incontro di ieri, pronti a sostenere ancora, a viso aperto, senza nasconderci, le prossime iniziative concordate con il comitato cittadino.
archivio
|La Voce della Politica
|22/05/2026 - MT Academy Matera, conclusa la terza edizione
Si è conclusa con la presentazione di cinque project work innovativi la terza edizione della MT Academy Matera, il percorso di alta formazione promosso per creare competenze avanzate nei settori cloud, intelligenza artificiale e trasformazione digitale, favorendo il collegam...-->continua
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|22/05/2026 - Sanità nel Senisese, Sinistra Italiana: ''Nessun passo indietro sullHUB a Senise''
Rivendichiamo con forza ed orgoglio la nostra presenza attiva alla manifestazione del Senisese che si è svolta ieri, sotto la Regione Basilicata, per chiedere una struttura Hub nel territorio e il rafforzamento della sanità di prossima territoriale. Abbiamo pa...-->continua
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|22/05/2026 - Anci, nuova governance regionale, Lacorazza: evento necessario
In occasione dellevento dellAnci intitolato Per una nuova governance regionale che si terrà oggi pomeriggio a Miglionico ho sentito lesigenza inviare una lettera al presidente di ANCI Basilicata Gerardo Larocca e al sindaco di Miglionico Giulio Traietta,...-->continua
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|22/05/2026 - FIM-CISL Basilicata. Stellantis punta su Jeep: per Melfi segnali positivi nel nuovo piano industriale
Stellantis, nel corso dellillustrazione ufficiale del nuovo piano strategico presentato ieri, ha individuato nei marchi Jeep, Ram, Peugeot e Fiat i brand globali del gruppo, riconoscendo in particolare al marchio Jeep un ruolo centrale per potenzialità indus...-->continua
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|22/05/2026 - Nomina Somma vicepresidente nazionale Confindustria, le congratulazioni di Pitte
Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha espresso le sue congratulazioni a Francesco Somma per la nomina a vicepresidente nazionale di Confindustria, definendola un riconoscimento prestigioso per competenza, visione e impe...-->continua
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|22/05/2026 - Nomina Somma, le congratulazioni di Aliandro
Il consigliere regionale di Forza Italia Gianuario Aliandro esprime le più vive congratulazioni a Francesco Somma per la prestigiosa nomina a vicepresidente nazionale di Confindustria. Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo - dichiara Aliandro - ...-->continua
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|22/05/2026 - Basilicata. Consiglio approva Bilanci di previsione di alcuni enti
Sì dallAula ai Bilanci di previsione 2026-2028 di APT, Parco Gallipoli Cognato, ARLAB, Parco del Vulture ed EGRIB
Approvati dal Consiglio regionale, nella seduta odierna, i Bilanci di previsione per il triennio finanziario 2026-2028 degli Enti region...-->continua
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