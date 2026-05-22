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La voce della Politica
|Anci, nuova governance regionale, Lacorazza: evento necessario
22/05/2026
|In occasione dellevento dellAnci intitolato Per una nuova governance regionale che si terrà oggi pomeriggio a Miglionico ho sentito lesigenza inviare una lettera al presidente di ANCI Basilicata Gerardo Larocca e al sindaco di Miglionico Giulio Traietta, esprimendo il rammarico per non poter partecipare, a causa di precedenti impegni istituzionali, ma soprattutto per ribadire il pieno sostegno politico ai temi che saranno trattati nel corso dei lavori odierni, oggetto di nostre proposte e azioni in Consiglio regionale. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Questo appuntamento è importante prosegue Lacorazza perché pone al centro questioni decisive per il futuro della Basilicata, a partire dal rapporto tra Regione, Province, Comuni e territori, in una fase storica segnata da profondi cambiamenti demografici, economici e sociali. Il tema della governance territoriale richiama il percorso riformatore che abbiamo avviato in questi anni, con la riforma dello Statuto regionale e listituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (FUAL), nato per garantire criteri trasparenti e certi nel sostegno finanziario agli enti locali lucani, ma ignorato dallultima manovra finanziaria regionale.
In questo quadro di riforme necessarie aggiunge lesponente del Pd - si inserisce anche la nostra Pdl Disposizioni per il riordino delle funzioni regionali di area vasta e disciplina dellesercizio associato delle funzioni comunali, che punta a superare lattuale modello regionecentrico, restituendo maggiore centralità agli enti locali, province e unioni dei Comuni, con una governance più moderna, efficiente e vicina ai territori, adeguata alla complessità dei tempi. In questa direzione va anche la necessaria valorizzazione delle Unioni montane per affrontare le sfide delle aree interne, della montagna e dello spopolamento.
Serve dunque una nuova stagione di protagonismo delle autonomie locali, capace di mettere insieme programmazione regionale, servizi territoriali e sviluppo sostenibile. Iniziative come quella promossa da ANCI Basilicata conclude Lacorazza - devono contribuire ad aprire una discussione seria e concreta sul futuro dei territori, valorizzando il ruolo degli amministratori locali e delle comunità. Per questo ringrazio ANCI Basilicata, gli organizzatori e tutti i partecipanti per aver promosso un momento di confronto utile e necessario su temi fondamentali per il futuro della nostra regione.
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