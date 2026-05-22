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La voce della Politica
|FIM-CISL Basilicata. Stellantis punta su Jeep: per Melfi segnali positivi nel nuovo piano industriale
22/05/2026
| Stellantis, nel corso dellillustrazione ufficiale del nuovo piano strategico presentato ieri, ha individuato nei marchi Jeep, Ram, Peugeot e Fiat i brand globali del gruppo, riconoscendo in particolare al marchio Jeep un ruolo centrale per potenzialità industriali, commerciali e di redditività.
Per la Fim Cisl Basilicata, attraverso il segretario Gerardo Evangelista, si tratta, anche se indirettamente, di un segnale importante per lo stabilimento Stellantis di Melfi, dove il marchio Jeep continua a rappresentare un riferimento strategico allinterno della nuova visione industriale del gruppo.
La presenza del marchio Jeep tra i brand globali di Stellantis conferma come questo marchio possa continuare a rappresentare una opportunità concreta per il sito produttivo di Melfi, soprattutto in una fase delicata di transizione del settore automotive, afferma Evangelista.
Con la nuova C-SUV Alfa Romeo si rafforza ulteriormente il piano produttivo di Melfi, dove è stata confermata la produzione delle cinque vetture in corso di lancio appartenenti a quattro marchi del gruppo Stellantis, chiamate nei prossimi mesi e anni a conquistare nuove quote di mercato, aumentare i volumi produttivi, saturare gli impianti e rafforzare occupazione e prospettive industriali per il territorio.
Lo stabilimento Stellantis di Melfi, negli ultimi anni, ha adeguato le proprie linee produttive alla nuova missione industriale del gruppo, guardando sia allelettrico che allibrido. Un percorso che potrebbe rafforzare ulteriormente il ruolo di Melfi allinterno di un programma orientato alle auto del futuro, innovative, sostenibili e sempre più intelligenti, intuitive e sicure, in linea con quanto illustrato oggi nel piano strategico.
Positiva anche la scelta di puntare sullo sviluppo di motori ibridi di nuova generazione, accompagnando così una transizione più graduale, sostenibile e compatibile con le reali esigenze del mercato.
Adesso sarà fondamentale trasformare le strategie industriali annunciate in risultati concreti per Melfi e per tutto lindotto automotive lucano, conclude Evangelista.
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