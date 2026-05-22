Stellantis, nel corso dellillustrazione ufficiale del nuovo piano strategico presentato ieri, ha individuato nei marchi Jeep, Ram, Peugeot e Fiat i brand globali del gruppo, riconoscendo in particolare al marchio Jeep un ruolo centrale per potenzialità industriali, commerciali e di redditività.



Per la Fim Cisl Basilicata, attraverso il segretario Gerardo Evangelista, si tratta, anche se indirettamente, di un segnale importante per lo stabilimento Stellantis di Melfi, dove il marchio Jeep continua a rappresentare un riferimento strategico allinterno della nuova visione industriale del gruppo.



La presenza del marchio Jeep tra i brand globali di Stellantis conferma come questo marchio possa continuare a rappresentare una opportunità concreta per il sito produttivo di Melfi, soprattutto in una fase delicata di transizione del settore automotive, afferma Evangelista.



Con la nuova C-SUV Alfa Romeo si rafforza ulteriormente il piano produttivo di Melfi, dove è stata confermata la produzione delle cinque vetture in corso di lancio appartenenti a quattro marchi del gruppo Stellantis, chiamate nei prossimi mesi e anni a conquistare nuove quote di mercato, aumentare i volumi produttivi, saturare gli impianti e rafforzare occupazione e prospettive industriali per il territorio.



Lo stabilimento Stellantis di Melfi, negli ultimi anni, ha adeguato le proprie linee produttive alla nuova missione industriale del gruppo, guardando sia allelettrico che allibrido. Un percorso che potrebbe rafforzare ulteriormente il ruolo di Melfi allinterno di un programma orientato alle auto del futuro, innovative, sostenibili e sempre più intelligenti, intuitive e sicure, in linea con quanto illustrato oggi nel piano strategico.



Positiva anche la scelta di puntare sullo sviluppo di motori ibridi di nuova generazione, accompagnando così una transizione più graduale, sostenibile e compatibile con le reali esigenze del mercato.



Adesso sarà fondamentale trasformare le strategie industriali annunciate in risultati concreti per Melfi e per tutto lindotto automotive lucano, conclude Evangelista.