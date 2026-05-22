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La voce della Politica
|Nomina Somma vicepresidente nazionale Confindustria, le congratulazioni di Pitte
22/05/2026
|Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha espresso le sue congratulazioni a Francesco Somma per la nomina a vicepresidente nazionale di Confindustria, definendola un riconoscimento prestigioso per competenza, visione e impegno al servizio del sistema produttivo.
Pittella ha sottolineato come lincarico assegnato a Somma rappresenti anche un motivo di orgoglio per la Basilicata, evidenziando il lavoro svolto negli anni alla guida di Confindustria Basilicata e il contributo offerto al confronto sui temi dello sviluppo, dellinnovazione e della competitività del Mezzogiorno e del Paese.
Si tratta ha aggiunto Pittella di una nomina che premia il percorso, la competenza e la capacità di rappresentare con autorevolezza il sistema produttivo del Mezzogiorno. A Francesco Somma rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e importante responsabilità.
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archivio
|La Voce della Politica
|22/05/2026 - MT Academy Matera, conclusa la terza edizione
Si è conclusa con la presentazione di cinque project work innovativi la terza edizione della MT Academy Matera, il percorso di alta formazione promosso per creare competenze avanzate nei settori cloud, intelligenza artificiale e trasformazione digitale, favorendo il collegam...-->continua
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|22/05/2026 - Sanità nel Senisese, Sinistra Italiana: ''Nessun passo indietro sullHUB a Senise''
Rivendichiamo con forza ed orgoglio la nostra presenza attiva alla manifestazione del Senisese che si è svolta ieri, sotto la Regione Basilicata, per chiedere una struttura Hub nel territorio e il rafforzamento della sanità di prossima territoriale. Abbiamo pa...-->continua
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|22/05/2026 - Anci, nuova governance regionale, Lacorazza: evento necessario
In occasione dellevento dellAnci intitolato Per una nuova governance regionale che si terrà oggi pomeriggio a Miglionico ho sentito lesigenza inviare una lettera al presidente di ANCI Basilicata Gerardo Larocca e al sindaco di Miglionico Giulio Traietta,...-->continua
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|22/05/2026 - FIM-CISL Basilicata. Stellantis punta su Jeep: per Melfi segnali positivi nel nuovo piano industriale
Stellantis, nel corso dellillustrazione ufficiale del nuovo piano strategico presentato ieri, ha individuato nei marchi Jeep, Ram, Peugeot e Fiat i brand globali del gruppo, riconoscendo in particolare al marchio Jeep un ruolo centrale per potenzialità indus...-->continua
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|22/05/2026 - Nomina Somma vicepresidente nazionale Confindustria, le congratulazioni di Pitte
Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha espresso le sue congratulazioni a Francesco Somma per la nomina a vicepresidente nazionale di Confindustria, definendola un riconoscimento prestigioso per competenza, visione e impe...-->continua
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|22/05/2026 - Nomina Somma, le congratulazioni di Aliandro
Il consigliere regionale di Forza Italia Gianuario Aliandro esprime le più vive congratulazioni a Francesco Somma per la prestigiosa nomina a vicepresidente nazionale di Confindustria. Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo - dichiara Aliandro - ...-->continua
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|22/05/2026 - Basilicata. Consiglio approva Bilanci di previsione di alcuni enti
Sì dallAula ai Bilanci di previsione 2026-2028 di APT, Parco Gallipoli Cognato, ARLAB, Parco del Vulture ed EGRIB
Approvati dal Consiglio regionale, nella seduta odierna, i Bilanci di previsione per il triennio finanziario 2026-2028 degli Enti region...-->continua
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