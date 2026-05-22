-->
|
La voce della Politica
|Nomina Somma, le congratulazioni di Aliandro
22/05/2026
|Il consigliere regionale di Forza Italia Gianuario Aliandro esprime le più vive congratulazioni a Francesco Somma per la prestigiosa nomina a vicepresidente nazionale di Confindustria. Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo - dichiara Aliandro - che premia il lavoro, la competenza e la visione strategica di un imprenditore e dirigente che in questi anni ha saputo rappresentare con autorevolezza il sistema produttivo lucano e meridionale. La nomina di Francesco Somma ai vertici nazionali di Confindustria rappresenta motivo di orgoglio per lintera Basilicata.
Secondo il consigliere regionale di Forza Italia, questa designazione conferma il valore della classe dirigente espressa dal nostro territorio e rafforza il ruolo della Basilicata nei processi decisionali legati allo sviluppo economico e industriale del Paese.
Somma prosegue Aliandro ha sempre dimostrato attenzione concreta ai temi della crescita, del lavoro, dellinnovazione e della competitività delle imprese, contribuendo a costruire un dialogo serio tra istituzioni e mondo produttivo. Sono certo che anche in questo nuovo e importante incarico saprà offrire un contributo determinante a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano, con particolare sensibilità verso le esigenze del Mezzogiorno.
Alla luce di questo prestigioso traguardo conclude Aliandro rivolgo a Francesco Somma i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà onorare questo incarico con la stessa dedizione e capacità che hanno contraddistinto il suo percorso umano e professionale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/05/2026 - MT Academy Matera, conclusa la terza edizione
Si è conclusa con la presentazione di cinque project work innovativi la terza edizione della MT Academy Matera, il percorso di alta formazione promosso per creare competenze avanzate nei settori cloud, intelligenza artificiale e trasformazione digitale, favorendo il collegam...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Sanità nel Senisese, Sinistra Italiana: ''Nessun passo indietro sullHUB a Senise''
Rivendichiamo con forza ed orgoglio la nostra presenza attiva alla manifestazione del Senisese che si è svolta ieri, sotto la Regione Basilicata, per chiedere una struttura Hub nel territorio e il rafforzamento della sanità di prossima territoriale. Abbiamo pa...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Anci, nuova governance regionale, Lacorazza: evento necessario
In occasione dellevento dellAnci intitolato Per una nuova governance regionale che si terrà oggi pomeriggio a Miglionico ho sentito lesigenza inviare una lettera al presidente di ANCI Basilicata Gerardo Larocca e al sindaco di Miglionico Giulio Traietta,...-->continua
|
|
|22/05/2026 - FIM-CISL Basilicata. Stellantis punta su Jeep: per Melfi segnali positivi nel nuovo piano industriale
Stellantis, nel corso dellillustrazione ufficiale del nuovo piano strategico presentato ieri, ha individuato nei marchi Jeep, Ram, Peugeot e Fiat i brand globali del gruppo, riconoscendo in particolare al marchio Jeep un ruolo centrale per potenzialità indus...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Nomina Somma vicepresidente nazionale Confindustria, le congratulazioni di Pitte
Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha espresso le sue congratulazioni a Francesco Somma per la nomina a vicepresidente nazionale di Confindustria, definendola un riconoscimento prestigioso per competenza, visione e impe...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Nomina Somma, le congratulazioni di Aliandro
Il consigliere regionale di Forza Italia Gianuario Aliandro esprime le più vive congratulazioni a Francesco Somma per la prestigiosa nomina a vicepresidente nazionale di Confindustria. Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo - dichiara Aliandro - ...-->continua
|
|
|22/05/2026 - Basilicata. Consiglio approva Bilanci di previsione di alcuni enti
Sì dallAula ai Bilanci di previsione 2026-2028 di APT, Parco Gallipoli Cognato, ARLAB, Parco del Vulture ed EGRIB
Approvati dal Consiglio regionale, nella seduta odierna, i Bilanci di previsione per il triennio finanziario 2026-2028 degli Enti region...-->continua
|
|