Il consigliere regionale di Forza Italia Gianuario Aliandro esprime le più vive congratulazioni a Francesco Somma per la prestigiosa nomina a vicepresidente nazionale di Confindustria. Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo - dichiara Aliandro - che premia il lavoro, la competenza e la visione strategica di un imprenditore e dirigente che in questi anni ha saputo rappresentare con autorevolezza il sistema produttivo lucano e meridionale. La nomina di Francesco Somma ai vertici nazionali di Confindustria rappresenta motivo di orgoglio per lintera Basilicata.



Secondo il consigliere regionale di Forza Italia, questa designazione conferma il valore della classe dirigente espressa dal nostro territorio e rafforza il ruolo della Basilicata nei processi decisionali legati allo sviluppo economico e industriale del Paese.



Somma prosegue Aliandro ha sempre dimostrato attenzione concreta ai temi della crescita, del lavoro, dellinnovazione e della competitività delle imprese, contribuendo a costruire un dialogo serio tra istituzioni e mondo produttivo. Sono certo che anche in questo nuovo e importante incarico saprà offrire un contributo determinante a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano, con particolare sensibilità verso le esigenze del Mezzogiorno.



Alla luce di questo prestigioso traguardo conclude Aliandro rivolgo a Francesco Somma i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà onorare questo incarico con la stessa dedizione e capacità che hanno contraddistinto il suo percorso umano e professionale.