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La voce della Politica
|Basilicata. Consiglio approva Bilanci di previsione di alcuni enti
22/05/2026
|Sì dallAula ai Bilanci di previsione 2026-2028 di APT, Parco Gallipoli Cognato, ARLAB, Parco del Vulture ed EGRIB
Approvati dal Consiglio regionale, nella seduta odierna, i Bilanci di previsione per il triennio finanziario 2026-2028 degli Enti regionali.
LAssemblea ha approvato, con i voti favorevoli dei consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno il Disegno di legge n. 69/2026 avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 dellAgenzia di promozione territoriale (APT), di cui alla D.G.R. n. 213 del 7 maggio 2026. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire allAPT i fondi, nellimporto massimo di 2 milioni e 600 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, iscritti nella Missione 07 Programma 01 Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento dellAgenzia.
Licenziato poi il Disegno di legge n. 70/2026 avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 dellEnte di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, di cui alla D.G.R. n. 228 del 12 maggio 2026.
La Giunta regionale è autorizzata a trasferire allEnte di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane i fondi, nellimporto massimo di 450 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, già iscritti nella Missione 09 - Programma 05 - Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento del Parco. Hanno votato sì i consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, Tataranno.
Approvato anche il Disegno di legge n. 71/2026 avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 dellAgenzia regionale per il lavoro e lapprendimento Basilicata (ARLAB), di cui alla D.G.R. n. 229 del 12 maggio 2026.
La Giunta regionale è autorizzata a trasferire allARLAB i fondi, nellimporto massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, già iscritti nella Missione 15 - Programma 01 - Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento dellAgenzia. A favore del Ddl si sono espressi i consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, Tataranno, contrario Cifarelli.
Via libera dallAula anche al Disegno di legge n. 72/2026 avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 dellEnte di gestione del Parco naturale regionale del Vulture, di cui alla D.G.R. n. 231 del 12 maggio 2026.
La Giunta regionale è autorizzata a trasferire allEnte di gestione del Parco naturale regionale del Vulture i fondi, nellimporto massimo di 450 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, già iscritti nella Missione 09 Programma 05 Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento del Parco. Hanno votato sì i consiglieri hanno votato sì i consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, Tataranno.
I lavori sono proseguiti con lapprovazione a maggioranza del Disegno di legge n. 73/2026 avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 dellEnte di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB), di cui alla D.G.R. n. 232 del 12 maggio 2026.
La Giunta regionale è autorizzata a trasferire allEGRIB i fondi, nellimporto massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, iscritti nella Missione 09 Programma 04 Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento dellEnte. Hanno votato a favore i hanno votato sì i consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, Tataranno, voto contrario di Cifarelli.
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