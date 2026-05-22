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Sì a Pdl Picerno, rinegoziazione dei mutui con CDP

22/05/2026

È stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale la proposta di legge n. 155/2026, di iniziativa del consigliere Fernando Fortunato Picerno, riguardante lAutorizzazione alla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi della Lettera-Circolare CDP del 29 aprile 2026.

Hanno votato sì i consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Tataranno. Contrario Cifarelli.

La norma autorizza la Regione Basilicata a rinegoziare i mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti con lobiettivo di liberare risorse finanziarie nel biennio 2026-2027 da destinare a interventi sul territorio, nel contesto dellattuale situazione macroeconomica caratterizzata dallaumento dei costi energetici e dal rischio di ripercussioni sui servizi pubblici.

La rinegoziazione decorrerà dalla rata del 30 giugno 2026. Per il periodo compreso tra il 30 giugno 2026 e il 31 dicembre 2027 le quote capitale saranno ridotte allo 0,25 per cento del debito residuo al 1° gennaio 2026, mentre dal 30 giugno 2028 torneranno rate semestrali costanti comprensive di capitale e interessi. La durata dei mutui resterà invariata.

Loperazione consentirà minori esborsi nel biennio 2026-2027 per complessivi 6,89 milioni di euro, mentre negli anni successivi vi sarà un maggiore esborso di circa 3,05 milioni di euro, per un costo totale delloperazione stimato in circa 9,92 milioni di euro.

Sul punto sono intervenuti il consigliere Cifarelli, per motivare il voto contrario, e il consigliere Napoli, per illustrare le motivazioni del provvedimento legislativo. Infine è intervenuto anche il presidente Pittella, che ha evidenziato lutilità della norma, capace di liberare risorse nella parte corrente del bilancio.

In apertura di seduta del Consiglio regionale sono state iscritte allordine del giorno alcune mozioni.

La prima, del Movimento 5 Stelle, è stata illustrata in Aula dalla consigliera Viviana Verri ed è intitolata: Rafforzamento delle politiche regionali in materia di salute riproduttiva e tutela della fertilità femminile e maschile, relativa alla Pdl 138/2026, recante disposizioni per la promozione della salute riproduttiva e la diffusione del test di riserva ovarica e della preservazione della fertilità sul territorio della Regione Basilicata.

Il gruppo consiliare di Fratelli dItalia ha presentato due mozioni illustrate dal capogruppo Michele Napoli: Basilicata: Patto per il futuro tra Competenze, Imprese, Giovani e Territori e Iniziative per il rafforzamento delle garanzie di trasparenza, imparzialità, prevenzione dei conflitti dinteresse e tutela dellautorevolezza delle istituzioni regionali nei rapporti tra esercizio delle funzioni pubbliche e soggetti operanti nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale.

In merito a questultima mozione sono intervenuti dopo lillustrazione di Napoli, Cifarelli, Chiorazzo, il presidente Pittella, Galella, Vizziello, Chiorazzo e Leone.









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