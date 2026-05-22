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La voce della Politica
|Sì a Pdl Picerno, rinegoziazione dei mutui con CDP
22/05/2026
|È stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale la proposta di legge n. 155/2026, di iniziativa del consigliere Fernando Fortunato Picerno, riguardante lAutorizzazione alla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi della Lettera-Circolare CDP del 29 aprile 2026.
Hanno votato sì i consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Tataranno. Contrario Cifarelli.
La norma autorizza la Regione Basilicata a rinegoziare i mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti con lobiettivo di liberare risorse finanziarie nel biennio 2026-2027 da destinare a interventi sul territorio, nel contesto dellattuale situazione macroeconomica caratterizzata dallaumento dei costi energetici e dal rischio di ripercussioni sui servizi pubblici.
La rinegoziazione decorrerà dalla rata del 30 giugno 2026. Per il periodo compreso tra il 30 giugno 2026 e il 31 dicembre 2027 le quote capitale saranno ridotte allo 0,25 per cento del debito residuo al 1° gennaio 2026, mentre dal 30 giugno 2028 torneranno rate semestrali costanti comprensive di capitale e interessi. La durata dei mutui resterà invariata.
Loperazione consentirà minori esborsi nel biennio 2026-2027 per complessivi 6,89 milioni di euro, mentre negli anni successivi vi sarà un maggiore esborso di circa 3,05 milioni di euro, per un costo totale delloperazione stimato in circa 9,92 milioni di euro.
Sul punto sono intervenuti il consigliere Cifarelli, per motivare il voto contrario, e il consigliere Napoli, per illustrare le motivazioni del provvedimento legislativo. Infine è intervenuto anche il presidente Pittella, che ha evidenziato lutilità della norma, capace di liberare risorse nella parte corrente del bilancio.
In apertura di seduta del Consiglio regionale sono state iscritte allordine del giorno alcune mozioni.
La prima, del Movimento 5 Stelle, è stata illustrata in Aula dalla consigliera Viviana Verri ed è intitolata: Rafforzamento delle politiche regionali in materia di salute riproduttiva e tutela della fertilità femminile e maschile, relativa alla Pdl 138/2026, recante disposizioni per la promozione della salute riproduttiva e la diffusione del test di riserva ovarica e della preservazione della fertilità sul territorio della Regione Basilicata.
Il gruppo consiliare di Fratelli dItalia ha presentato due mozioni illustrate dal capogruppo Michele Napoli: Basilicata: Patto per il futuro tra Competenze, Imprese, Giovani e Territori e Iniziative per il rafforzamento delle garanzie di trasparenza, imparzialità, prevenzione dei conflitti dinteresse e tutela dellautorevolezza delle istituzioni regionali nei rapporti tra esercizio delle funzioni pubbliche e soggetti operanti nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale.
In merito a questultima mozione sono intervenuti dopo lillustrazione di Napoli, Cifarelli, Chiorazzo, il presidente Pittella, Galella, Vizziello, Chiorazzo e Leone.
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