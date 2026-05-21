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Stellantis, Fismic Confsal: Piano ambizioso, adesso chiarezza per tutti i siti

21/05/2026

Roma, 21 maggio. DallInvestor Day di Stellantis e dallincontro svoltosi oggi a Roma con lazienda emerge una strategia industriale globale ambiziosa, fondata su investimenti, nuove piattaforme, partnership internazionali, centralità dei marchi e maggiore flessibilità tecnologica.

Il piano FaSTLAne 2030 prevede un forte rinnovamento della gamma, nuovi prodotti e unofferta multi-energia che comprende elettrico, ibrido, motorizzazioni termiche efficienti e mild hybrid. Una linea che conferma quanto la transizione del settore richieda pragmatismo industriale, neutralità tecnologica e capacità di rispondere concretamente ai mercati.

Nel confronto odierno sono state affrontate anche le prospettive dei siti italiani. Torino continuerà a essere coinvolta nei programmi della 500 elettrica e ibrida e rafforzerà il proprio ruolo direzionale e tecnologico con il Green Campus. Confermati anche il nuovo Ducato per Atessa, il percorso di lancio dei cinque modelli assegnati a Melfi e il ruolo strategico di Modena sulle attività Maserati. A Pomigliano le future e-car dovranno affiancare e non sostituire la Pandina.

Più delicata resta invece la situazione dello stabilimento di Termoli e soprattutto quella di Cassino, dove il forte utilizzo degli ammortizzatori sociali continua a rappresentare un elemento di forte preoccupazione. Per Termoli vengono indicate prospettive legate ai nuovi cambi e alla continuità del FireFly Euro 7, ma il tema della saturazione produttiva resta ancora aperto.

La definizione di una strategia globale è certamente un fatto positivo  dichiara in diretta dal congresso nazionale il futuro segretario generale Fismic Confsal Sara Rinaudo  ora servono risposte concrete per tutti gli stabilimenti italiani. Gli annunci devono tradursi rapidamente in missioni produttive chiare, investimenti, nuovi modelli e volumi capaci di garantire occupazione e prospettiva industriale.

LItalia deve continuare a essere considerata un asset strategico del Gruppo. Il nostro Paese possiede competenze industriali, tecnologiche e professionali di altissimo livello e merita un ruolo centrale nelle strategie future di Stellantis.

Abbiamo inoltre richiesto congiuntamente alle altre OO.SS di proseguire rapidamente il confronto con il management europeo del Gruppo.

Specificatamente per il sito di Melfi, congiuntamente Sara Rinaudo e Pasquale Capocasale, segretario nazionale Fismic Confsal, dichiarano: "Positiva la conferma del quinto modello su Melfi, probabilmente a marchio Alfa, che potrà garantire la saturazione dell'occupazione. Inoltre, l'annuncio della nuova piattaforma STLA One, che permette flessibilità, potrà portare nuovi benefici allo stesso stabilimento di Melfi.



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