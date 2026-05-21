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La voce della Politica
|BCC Senise: soddisfazione per la manifestazione davanti alla Regione
21/05/2026
|Basilicata Casa Comune esprime soddisfazione per la straordinaria partecipazione registrata oggi alla manifestazione svoltasi a Potenza davanti alla sede della Giunta regionale a sostegno dellistituzione dellHub nel Senisese e del potenziamento dellospedale di Chiaromonte.
La presenza di centinaia di cittadini, in una giornata lavorativa, ha dato una risposta chiara e inequivocabile: il tema della sanità non è una questione tecnica da affrontare nelle stanze della politica, ma una priorità concreta che coinvolge la vita quotidiana delle persone, il diritto alla cura e il futuro delle aree interne.
La mobilitazione di oggi ha mostrato una comunità consapevole, capace di avanzare richieste fondate, costruite attraverso mesi di analisi, confronto e approfondimento. Un lavoro reso possibile anche grazie allimpegno della presidente del Comitato per la sanità nel Senisese, Carmelina Bulfaro, della sindaca della Città di Senise, Eleonora Castronuovo, e del Vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, che hanno sostenuto e accompagnato con determinazione questo percorso istituzionale e civico.
Per questo riteniamo che il territorio abbia ormai espresso con chiarezza una posizione che non può essere archiviata, ridimensionata o affrontata con formule interlocutorie.
Apprezziamo la disponibilità manifestata dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, Gianpiero Perri, e consideriamo positivamente limpegno assunto per un incontro con il Presidente della Regione già nei prossimi giorni. Tuttavia, il confronto istituzionale avrà valore solo se sarà accompagnato da una reale disponibilità allascolto e da conseguenti atti amministrativi e politici.
Basilicata Casa Comune parteciperà a questo confronto con spirito costruttivo ma con altrettanta fermezza. Il territorio non chiede privilegi, ma scelte coerenti con i bisogni sanitari reali delle comunità e con il principio di equilibrio territoriale nellorganizzazione dei servizi.
Per questa ragione continueremo a sostenere ogni iniziativa istituzionale e democratica utile a raggiungere lobiettivo indicato dalla mobilitazione: il riconoscimento dellHub nel Senisese e il rafforzamento dellospedale di Chiaromonte. La partecipazione di oggi dimostra che il territorio è unito e che questa richiesta non è più rinviabile.
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archivio
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