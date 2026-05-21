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BCC Senise: soddisfazione per la manifestazione davanti alla Regione

21/05/2026

Basilicata Casa Comune esprime soddisfazione per la straordinaria partecipazione registrata oggi alla manifestazione svoltasi a Potenza davanti alla sede della Giunta regionale a sostegno dellistituzione dellHub nel Senisese e del potenziamento dellospedale di Chiaromonte.

La presenza di centinaia di cittadini, in una giornata lavorativa, ha dato una risposta chiara e inequivocabile: il tema della sanità non è una questione tecnica da affrontare nelle stanze della politica, ma una priorità concreta che coinvolge la vita quotidiana delle persone, il diritto alla cura e il futuro delle aree interne.

La mobilitazione di oggi ha mostrato una comunità consapevole, capace di avanzare richieste fondate, costruite attraverso mesi di analisi, confronto e approfondimento. Un lavoro reso possibile anche grazie allimpegno della presidente del Comitato per la sanità nel Senisese, Carmelina Bulfaro, della sindaca della Città di Senise, Eleonora Castronuovo, e del Vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, che hanno sostenuto e accompagnato con determinazione questo percorso istituzionale e civico.

Per questo riteniamo che il territorio abbia ormai espresso con chiarezza una posizione che non può essere archiviata, ridimensionata o affrontata con formule interlocutorie.

Apprezziamo la disponibilità manifestata dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, Gianpiero Perri, e consideriamo positivamente limpegno assunto per un incontro con il Presidente della Regione già nei prossimi giorni. Tuttavia, il confronto istituzionale avrà valore solo se sarà accompagnato da una reale disponibilità allascolto e da conseguenti atti amministrativi e politici.

Basilicata Casa Comune parteciperà a questo confronto con spirito costruttivo ma con altrettanta fermezza. Il territorio non chiede privilegi, ma scelte coerenti con i bisogni sanitari reali delle comunità e con il principio di equilibrio territoriale nellorganizzazione dei servizi.

Per questa ragione continueremo a sostenere ogni iniziativa istituzionale e democratica utile a raggiungere lobiettivo indicato dalla mobilitazione: il riconoscimento dellHub nel Senisese e il rafforzamento dellospedale di Chiaromonte. La partecipazione di oggi dimostra che il territorio è unito e che questa richiesta non è più rinviabile.



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