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La voce della Politica
|Dl fiscale, Lomuti (M5S): Basilicata nuovamente penalizzata
21/05/2026
|Il Governo ha respinto il mio Ordine del Giorno sul completamento dellattuazione dei prezzi zonali dellenergia e sul rafforzamento dellautonomia energetica delle comunità territoriali. Una scelta grave, che penalizza soprattutto le aree interne e i territori che producono energia, come quelli del Mezzogiorno e della Basilicata.
Lo dichiara, deputato del Movimento 5 Stelle.
Con il mio ODG chiedevo semplicemente di dare piena attuazione a norme già esistenti, superando quei meccanismi transitori che oggi impediscono a cittadini e imprese di beneficiare realmente dei vantaggi derivanti dalla produzione locale di energia.
Oggi accade un paradosso inaccettabile: territori che producono energia e ospitano impianti e infrastrutture energetiche continuano a pagare bollette elevate senza alcun beneficio diretto per cittadini e imprese. Eppure esiste già una legge che prevede che il costo dellenergia tenga maggiormente conto dellenergia prodotta nei singoli territori. Il mio Ordine del Giorno chiedeva semplicemente di applicare davvero questo principio.
In un momento in cui le bollette energetiche stanno diventando insostenibili per famiglie e imprese lucane, lapplicazione concreta dei prezzi zonali avrebbe rappresentato un aiuto reale, strutturale e permanente per ridurre il costo dellenergia nei territori che producono energia.
Lapprovazione del mio Ordine del Giorno avrebbe rappresentato un primo passo verso:
una riduzione strutturale dei costi energetici per famiglie e imprese;
maggiore competitività per agricoltura, artigianato e piccole attività produttive;
sostegno alle aree interne soggette a spopolamento;
valorizzazione dei territori che producono energia;
promozione dellautoproduzione e delle comunità energetiche;
maggiore autonomia energetica delle comunità locali.
Il Governo ha invece scelto di difendere un sistema che continua a centralizzare i benefici dellenergia senza redistribuirli ai territori che ne sostengono gli impatti ambientali, infrastrutturali e sociali.
È una scelta politica precisa.
Significa dire no a un modello energetico più equo, più territoriale e più vicino ai cittadini.
Significa continuare a negare ai lucani, e più in generale ai territori produttori di energia, la possibilità di trasformare la produzione energetica in sviluppo locale, occupazione e riduzione delle bollette.
Il Movimento 5 Stelle continuerà questa battaglia dentro e fuori il Parlamento, perché lenergia prodotta nei territori deve tornare ai territori e la transizione energetica non può trasformarsi nellennesima occasione persa per il Mezzogiorno.
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