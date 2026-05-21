Il Governo ha respinto il mio Ordine del Giorno sul completamento dellattuazione dei prezzi zonali dellenergia e sul rafforzamento dellautonomia energetica delle comunità territoriali. Una scelta grave, che penalizza soprattutto le aree interne e i territori che producono energia, come quelli del Mezzogiorno e della Basilicata.



Lo dichiara, deputato del Movimento 5 Stelle.



Con il mio ODG chiedevo semplicemente di dare piena attuazione a norme già esistenti, superando quei meccanismi transitori che oggi impediscono a cittadini e imprese di beneficiare realmente dei vantaggi derivanti dalla produzione locale di energia.



Oggi accade un paradosso inaccettabile: territori che producono energia e ospitano impianti e infrastrutture energetiche continuano a pagare bollette elevate senza alcun beneficio diretto per cittadini e imprese. Eppure esiste già una legge che prevede che il costo dellenergia tenga maggiormente conto dellenergia prodotta nei singoli territori. Il mio Ordine del Giorno chiedeva semplicemente di applicare davvero questo principio.



In un momento in cui le bollette energetiche stanno diventando insostenibili per famiglie e imprese lucane, lapplicazione concreta dei prezzi zonali avrebbe rappresentato un aiuto reale, strutturale e permanente per ridurre il costo dellenergia nei territori che producono energia.



Lapprovazione del mio Ordine del Giorno avrebbe rappresentato un primo passo verso:



 una riduzione strutturale dei costi energetici per famiglie e imprese;



 maggiore competitività per agricoltura, artigianato e piccole attività produttive;



 sostegno alle aree interne soggette a spopolamento;



 valorizzazione dei territori che producono energia;



 promozione dellautoproduzione e delle comunità energetiche;



 maggiore autonomia energetica delle comunità locali.



Il Governo ha invece scelto di difendere un sistema che continua a centralizzare i benefici dellenergia senza redistribuirli ai territori che ne sostengono gli impatti ambientali, infrastrutturali e sociali.



È una scelta politica precisa.



Significa dire no a un modello energetico più equo, più territoriale e più vicino ai cittadini.



Significa continuare a negare ai lucani, e più in generale ai territori produttori di energia, la possibilità di trasformare la produzione energetica in sviluppo locale, occupazione e riduzione delle bollette.



Il Movimento 5 Stelle continuerà questa battaglia dentro e fuori il Parlamento, perché lenergia prodotta nei territori deve tornare ai territori e la transizione energetica non può trasformarsi nellennesima occasione persa per il Mezzogiorno.