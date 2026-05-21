A partire da oggi e per tre giorni complessivi, si terrà la sedicesima edizione dellIncontro Biennale Internazionale Daniel Dargent, che tra i temi rilevanti annovera anche quello dellendometriosi, con interventi di esperti nazionali e internazionali. Questo dimostra che cè una sanità nella nostra regione che ha possibilità, opportunità ed eccellenze, anche per ospitare un evento di grande portata scientifica, ed è un segnale molto importante nonostante le difficoltà e le scelte (e non scelte) politiche sbagliate di questi anni. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:



In tale convegno si parlerà, come dicevamo, anche dellendometriosi, su cui stiamo prestando tutta lattenzione necessaria, anche perché, come abbiamo scritto e proposto in Consiglio regionale, cè la necessità di attuare i protocolli del PDTA, assicurandone lapplicazione uniforme su tutto il territorio e prevedendo specifici indicatori di monitoraggio e valutazione delle performance. Questo incontro potrà ulteriormente servire, in un respiro internazionale, nazionale e regionale, ad andare nella direzione auspicata dal Consiglio regionale sulla nostra proposta approvata recentemente dallAssemblea.



Infine  conclude Lacorazza  esprimiamo soddisfazione che il dottor Sergio Schettini sia direttore scientifico, protagonista e coordinatore della manifestazione, a testimonianza di come anche in Basilicata siano presenti competenze di assoluto rilievo.