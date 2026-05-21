Il consigliere regionale e capogruppo di Orgoglio Lucano  Italia Viva, Mario Polese, ha partecipato al ciclo di incontri promosso dallassessorato regionale alla Salute insieme al direttore generale dellAzienda Sanitaria di Potenza, dedicato alla condivisione del piano di riforma dellassistenza territoriale con i sindaci dei distretti sanitari della provincia di Potenza. I tavoli di confronto hanno coinvolto i quattro distretti dellASP Basilicata  Vulture Alto Bradano, Val dAgri-Marmo Platano Melandro, Potenza Alto Basento e Lagonegrese-Pollino  con lobiettivo di approfondire il nuovo modello organizzativo della sanità di prossimità e raccogliere osservazioni e contributi direttamente dai territori.

A margine degli incontri, Polese ha espresso una valutazione positiva sia sul metodo adottato sia sui contenuti del piano, sottolineando come il coinvolgimento preventivo delle amministrazioni comunali rappresenti un passaggio indispensabile per accompagnare in modo efficace il percorso di riorganizzazione sanitaria.

La partecipazione diretta dei sindaci  ha evidenziato Polese  è fondamentale perché le nuove funzioni delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali incidono concretamente sulla vita delle comunità locali. Confrontarsi prima con chi amministra i territori significa calibrare meglio gli interventi previsti dal pnrr sulle reali esigenze dei cittadini, soprattutto nelle aree interne. Il consigliere regionale, che ha partecipato a tutti gli incontri territoriali, ha inoltre evidenziato la grande capacità di ascolto, collaborazione e proposta dimostrata dai sindaci, sottolineando come il clima emerso ai tavoli sia stato molto diverso rispetto ad alcune premesse iniziali. Ho riscontrato un atteggiamento estremamente responsabile e costruttivo da parte dei primi cittadini  ha aggiunto Polese  con contributi concreti e osservazioni utili a migliorare il percorso di riforma nellinteresse esclusivo delle comunità locali. Nel corso dei tavoli tecnici ai quali ha preso parte il consigliere regionale è inoltre emerso un elemento ritenuto particolarmente rassicurante per le comunità locali: tutte le sedi di continuità assistenziale, ovvero le guardie mediche attualmente operative sul territorio, saranno per il momento mantenute. Secondo il consigliere regionale di Orgoglio Lucano  Italia Viva, la riforma della sanità territoriale dovrà svilupparsi attraverso un percorso graduale di integrazione e adattamento dei servizi, senza strappi o riduzioni traumatiche dellassistenza, con lobiettivo di garantire stabilità e prossimità delle cure ai cittadini lucani. Il dialogo costante tra Regione, direzione generale dellASP e amministrazioni comunali  conclude Polese  rappresenta la strada più corretta per costruire un modello sanitario sostenibile, equo e realmente vicino ai bisogni delle persone, tutelando il diritto alla salute in ogni area della Basilicata. Questo è un punto di partenza. Avremo ora a disposizione un mese di tempo per monitorare la fase di avvio e apportare sul campo i correttivi che si renderanno necessari. Anche sul Piano Sanitario Regionale sarà necessario procedere rapidamente al suo licenziamento quale strumento capace di fissare con chiarezza gli obiettivi di salute della Basilicata, consegnando alle aziende sanitarie un quadro organico di riferimento utile alla successiva redazione dei piani aziendali delle singole aziende sanitarie, mantenendo e tutelando i giusti equilibri assistenziali tra le diverse aree del territorio.