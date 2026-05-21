-->
|
La voce della Politica
|Sanità territoriale, Polese: Confronto con i sindaci metodo giusto"
21/05/2026
|Il consigliere regionale e capogruppo di Orgoglio Lucano Italia Viva, Mario Polese, ha partecipato al ciclo di incontri promosso dallassessorato regionale alla Salute insieme al direttore generale dellAzienda Sanitaria di Potenza, dedicato alla condivisione del piano di riforma dellassistenza territoriale con i sindaci dei distretti sanitari della provincia di Potenza. I tavoli di confronto hanno coinvolto i quattro distretti dellASP Basilicata Vulture Alto Bradano, Val dAgri-Marmo Platano Melandro, Potenza Alto Basento e Lagonegrese-Pollino con lobiettivo di approfondire il nuovo modello organizzativo della sanità di prossimità e raccogliere osservazioni e contributi direttamente dai territori.
A margine degli incontri, Polese ha espresso una valutazione positiva sia sul metodo adottato sia sui contenuti del piano, sottolineando come il coinvolgimento preventivo delle amministrazioni comunali rappresenti un passaggio indispensabile per accompagnare in modo efficace il percorso di riorganizzazione sanitaria.
La partecipazione diretta dei sindaci ha evidenziato Polese è fondamentale perché le nuove funzioni delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali incidono concretamente sulla vita delle comunità locali. Confrontarsi prima con chi amministra i territori significa calibrare meglio gli interventi previsti dal pnrr sulle reali esigenze dei cittadini, soprattutto nelle aree interne. Il consigliere regionale, che ha partecipato a tutti gli incontri territoriali, ha inoltre evidenziato la grande capacità di ascolto, collaborazione e proposta dimostrata dai sindaci, sottolineando come il clima emerso ai tavoli sia stato molto diverso rispetto ad alcune premesse iniziali. Ho riscontrato un atteggiamento estremamente responsabile e costruttivo da parte dei primi cittadini ha aggiunto Polese con contributi concreti e osservazioni utili a migliorare il percorso di riforma nellinteresse esclusivo delle comunità locali. Nel corso dei tavoli tecnici ai quali ha preso parte il consigliere regionale è inoltre emerso un elemento ritenuto particolarmente rassicurante per le comunità locali: tutte le sedi di continuità assistenziale, ovvero le guardie mediche attualmente operative sul territorio, saranno per il momento mantenute. Secondo il consigliere regionale di Orgoglio Lucano Italia Viva, la riforma della sanità territoriale dovrà svilupparsi attraverso un percorso graduale di integrazione e adattamento dei servizi, senza strappi o riduzioni traumatiche dellassistenza, con lobiettivo di garantire stabilità e prossimità delle cure ai cittadini lucani. Il dialogo costante tra Regione, direzione generale dellASP e amministrazioni comunali conclude Polese rappresenta la strada più corretta per costruire un modello sanitario sostenibile, equo e realmente vicino ai bisogni delle persone, tutelando il diritto alla salute in ogni area della Basilicata. Questo è un punto di partenza. Avremo ora a disposizione un mese di tempo per monitorare la fase di avvio e apportare sul campo i correttivi che si renderanno necessari. Anche sul Piano Sanitario Regionale sarà necessario procedere rapidamente al suo licenziamento quale strumento capace di fissare con chiarezza gli obiettivi di salute della Basilicata, consegnando alle aziende sanitarie un quadro organico di riferimento utile alla successiva redazione dei piani aziendali delle singole aziende sanitarie, mantenendo e tutelando i giusti equilibri assistenziali tra le diverse aree del territorio.
|
archivio
|La Voce della Politica
|21/05/2026 - Cultura, Rosa (FdI): circa 6 milioni di euro in 2 anni alla Basilicata
Dal 2024 a oggi il Governo Meloni e il Ministero della Cultura hanno indirizzato verso la Basilicata finanziamenti concreti per il restauro e la tutela del suo straordinario patrimonio: dai palazzi storici, ai siti archeologici, dalle chiese antiche alle biblioteche. Il qua...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Cifarelli: Aprire subito il confronto sulla zona franca energetica
Nel corso dellaudizione in Terza Commissione sul tema del caro carburanti in Basilicata ho ritenuto necessario rilanciare il tema della zona franca energetica, una proposta che oggi torna di straordinaria attualità.
Lo dichiara il Presidente della ...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Dl fiscale, Lomuti (M5S): Basilicata nuovamente penalizzata
Il Governo ha respinto il mio Ordine del Giorno sul completamento dellattuazione dei prezzi zonali dellenergia e sul rafforzamento dellautonomia energetica delle comunità territoriali. Una scelta grave, che penalizza soprattutto le aree interne e i territo...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Arlab, Fp Cgil Potenza: "Continuare a investire nel personale"
Nuove assunzioni in Arlab e nei Centri per l'impiego, con il reclutamento di dirigenti, specialisti e istruttori amministrativi, progressioni verticali per il personale in servizio e stabilizzazioni dei lavoratori a tempo determinato. È quanto emerso nellinco...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Sanità, endometriosi, Lacorazza: passi avanti anche in Basilicata
A partire da oggi e per tre giorni complessivi, si terrà la sedicesima edizione dellIncontro Biennale Internazionale Daniel Dargent, che tra i temi rilevanti annovera anche quello dellendometriosi, con interventi di esperti nazionali e internazionali. Que...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Sanità territoriale, Polese: Confronto con i sindaci metodo giusto"
Il consigliere regionale e capogruppo di Orgoglio Lucano Italia Viva, Mario Polese, ha partecipato al ciclo di incontri promosso dallassessorato regionale alla Salute insieme al direttore generale dellAzienda Sanitaria di Potenza, dedicato alla condivision...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Latronico: "Il Senisese al centro della nostra agenda
"La salute dei cittadini del Senisese e il rafforzamento della sanità territoriale sono priorità assolute di questo assessorato, guidate da criteri oggettivi di efficienza e capillarità". Lo dichiara l'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latroni...-->continua
|
|