-->
|
La voce della Politica
|Centro studi Cisl: «Meno trasporti uguale più poveri»
21/05/2026
|La Basilicata è tra le regioni con il più basso rapporto posti-km/abitante: terzultima con 1.135 posti-km/abitante contro i 4.623 della media nazionale. Un dato che è addirittura in peggioramento, tanto che difficilmente la Basilicata raggiungerà il corrispondente obiettivo dellAgenda 2030. È quanto rivela il centro studi della Cisl Basilicata nellultimo numero del report Congiunture (1/2026), curato da Luana Franchini, che riprende i dati del Rapporto Asvis 2025 e del 1° Green Paper sulla povertà dei trasporti in Italia per evidenziare come la povertà dei trasporti rappresenti una precondizione della povertà di opportunità per i cittadini e le cittadine lucane. Nel report si evidenzia anche che la Basilicata è la terza regione (insieme a Sardegna e Sicilia) per quota di famiglie con bassa capacità di spesa ed alta spesa per i trasporti (10%), con una media italiana del 6 per cento. Due le facce della povertà dei trasporti: limpossibilità di sostenere i costi della mobilità pubblica o privata, alla quale si aggiunge lassenza o scarsità di servizi di trasporto nel territorio di residenza.
«La Basilicata, per caratteristiche demografiche, orografiche e infrastrutturali spiega la responsabile del centro studi e segretaria regionale della Cisl Franchini si colloca tra le regioni più esposte a entrambe le dimensioni. I fattori strutturali che determinano la povertà di mobilità in Basilicata sono: una popolazione ridotta e dispersa, circa 545.000 abitanti distribuiti su 131 comuni, molti dei quali classificati come aree interne o montane; una densità abitativa tra le più basse d'Italia, 53 abitanti per Kmq, fattore che condiziona fortemente la sostenibilità economica di linee di trasporto pubblico e non solo; una rete ferroviaria marginale: gran parte del territorio è servita da linee a binario unico, bassa frequenza e tempi di percorrenza elevati; una forte dipendenza dall'auto privata, con circa 743 autovetture ogni 1.000 abitanti nel 2023, perché la carenza di alternative alla mobilità costringe le famiglie a possedere e mantenere veicoli anche quando il reddito è modesto, perché senza auto gli sarebbe impossibile muoversi».
Secondo Franchini «è molto importante identificare ed intervenire sulla povertà dei trasporti in Basilicata perché questo consentirebbe di intervenire indirettamente su tutte le altre forme di povertà e di deprivazione, significherebbe aggredire la povertà alla radice prima che produca effetti manifesti, perché ad esempio la difficoltà di pendolarismo verso gli insediamenti produttivi, determina una rinuncia a opportunità occupazionali fuori dal proprio comune». Di qui lurgenza, secondo la segretaria della Cisl, di «istituire un tavolo regionale permanente sulla povertà dei trasporti, con la partecipazione di enti locali, associazioni di utenti, sindacati, operatori sociali per costruire un indice regionale di povertà dei trasporti a livello comunale, incrociando dati Isee, offerta di trasporto pubblico locale, appartenenza alla Strategia nazionale delle aree interne, e misura della distanza dai servizi essenziali. Questo indice potrebbe diventare un indicatore predittivo della povertà economica, educativa, sanitaria».
«Il tema dell'accesso alla rete dei trasporti commenta il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo non è solo una questione di logistica o di infrastrutture di mobilità, ma rappresenta un pilastro fondamentale per l'esercizio dei diritti civili e sociali garantiti dalla Costituzione Italiana, l'accesso alla rete dei trasporti è la condizione materiale attraverso cui la democrazia si manifesta. Un Paese connesso è un Paese dove la distanza geografica non si trasforma in distanza sociale, investire nelle infrastrutture e nel trasporto pubblico significa, in ultima analisi, dare attuazione pratica allidea di dignità e libertà scritta dai nostri padri costituenti. La Basilicata deve essere agganciata, con infrastrutture e collegamenti adeguati, ai grandi nodi dellalta velocità delle regioni limitrofe, potenziando i collegamenti rapidi con Battipaglia, Salerno e Napoli, integrandosi con il sistema dei trasporti della Campania, verso la Puglia rendendo velocemente accessibile l'interscambio con Bari e Taranto, ed anche verso la Calabria migliorando qualitativamente e quantitativamente laccesso alla dorsale jonica per connettere agilmente larea Sud della Basilicata al corridoio ferroviario della Calabria che negli ultimi anni è stato notevolmente migliorato e potenziato».
Altro tema caldo è quello dei collegamenti interni alla regione: «Il trasporto su autobus continua Cavallo rappresenta il pilastro della mobilità pubblica per la maggior parte dei 131 comuni lucani, molti dei quali situati in aree interne a bassa densità abitativa, laffidabilità delle corse nelle zone montane è spesso minata da una rete stradale fragile a causa del dissesto idrogeologico, e della scarsa manutenzione, inoltre la bassa domanda in termini numerici in alcune aree interne rende difficile mantenere l'equilibrio economico dei servizi senza sostanziosi sussidi pubblici. È questo il motivo che ci spinge a pensare che per i collegamenti
interni alla nostra regione sia necessario pensare sempre di più a mezzi di trasporto più piccoli e attraverso lutilizzo dellAI, della geolocalizzazione orientarsi verso un sistema di trasporto a chiamata. È necessario che il sistema dei trasporti ed il più ampio sistema della mobilità in Basilicata si addentri nell ottica della sperimentazione e dellinnovazione in una visione di Basilicata regione cerniera e non regione remota».
Una possibile soluzione per la riorganizzazione del trasporto su gomma è quella sostenuta dalla Fit Cisl. Secondo il segretario generale Sebastiano Colucci «il trasporto pubblico locale su gomma versa oggi in una condizione di frammentazione non più sostenibile ed è perciò necessario un vero e proprio Piano Marshall della mobilità, ovvero un piano di investimenti massiccio e strategico che metta al centro l'utente e il territorio. Questo piano non deve dimenticare nessuno, garantendo che ogni piccola comunità periferica, ogni borgo isolato e ogni frazione sia interconnessa in una rete capillare, integrata e soprattutto semplice da fruire, dove l'intermodalità diventi finalmente la norma e non l'eccezione. Come da sempre sostenuto e fermamente richiesto dalla Fit-Cisl e dalla Cisl, la chiave per sbloccare questa transizione è l'istituzione di un bacino unico regionale gestito da un unico operatore, poiché la parcellizzazione delle linee e la proliferazione di micro-aziende hanno prodotto soltanto inefficienze, disservizi e profonde ingiustizie sociali. Risulta inaccettabile e paradossale che si debba ancora assistere a una discriminazione incomprensibile tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, specialmente per chi svolge lo stesso mestiere garantendo la mobilità dei cittadini in condizioni ambientali e logistiche spesso complesse».
|
archivio
|La Voce della Politica
|21/05/2026 - Sanità, endometriosi, Lacorazza: passi avanti anche in Basilicata
A partire da oggi e per tre giorni complessivi, si terrà la sedicesima edizione dellIncontro Biennale Internazionale Daniel Dargent, che tra i temi rilevanti annovera anche quello dellendometriosi, con interventi di esperti nazionali e internazionali. Questo dimostra ch...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Sanità territoriale, Polese: Confronto con i sindaci metodo giusto"
Il consigliere regionale e capogruppo di Orgoglio Lucano Italia Viva, Mario Polese, ha partecipato al ciclo di incontri promosso dallassessorato regionale alla Salute insieme al direttore generale dellAzienda Sanitaria di Potenza, dedicato alla condivision...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Latronico: "Il Senisese al centro della nostra agenda
"La salute dei cittadini del Senisese e il rafforzamento della sanità territoriale sono priorità assolute di questo assessorato, guidate da criteri oggettivi di efficienza e capillarità". Lo dichiara l'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latroni...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Centro studi Cisl: «Meno trasporti uguale più poveri»
La Basilicata è tra le regioni con il più basso rapporto posti-km/abitante: terzultima con 1.135 posti-km/abitante contro i 4.623 della media nazionale. Un dato che è addirittura in peggioramento, tanto che difficilmente la Basilicata raggiungerà il corrispon...-->continua
|
|
|21/05/2026 - Asp, specialistica ambulatoriale: Carriero nominato rappresentante UIL
Con le deliberazioni adottate dallAzienda Sanitaria Locale di Potenza si consolida e si completa ufficialmente il percorso di rappresentanza UIL negli organismi istituzionali della specialistica ambulatoriale territoriale, attraverso la conferma del Dott. Ant...-->continua
|
|
|20/05/2026 - Dissesto idrogeologico, Soggetto Attuatore Blasi a Episcopia
Il Soggetto Attuatore Delegato per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico, avv. Gianmarco Blasi, ha fatto visita oggi al Comune di Episcopia per un incontro istituzionale con il Sindaco Egidio Vecchione, nellambito delle attività di ascolto e confronto con i ...-->continua
|
|
|20/05/2026 - Sanità territoriale, ecco il cronoprogramma
Stiamo costruendo, passo dopo passo, una medicina territoriale più vicina ai bisogni reali delle persone, capace di azzerare le distanze e superare le disuguaglianze geografiche della nostra regione, per garantire il diritto alla salute a prescindere da dove ...-->continua
|
|