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La voce della Politica
|Asp, specialistica ambulatoriale: Carriero nominato rappresentante UIL
21/05/2026
|Con le deliberazioni adottate dallAzienda Sanitaria Locale di Potenza si consolida e si completa ufficialmente il percorso di rappresentanza UIL negli organismi istituzionali della specialistica ambulatoriale territoriale, attraverso la conferma del Dott. Antonio Carriero quale rappresentante UIL negli organismi aziendali previsti dal vigente Accordo Collettivo Nazionale.
Giovane medico specialista ambulatoriale in Reumatologia, il Dott. Antonio Carriero rappresenta una figura professionale di assoluto valore umano e sanitario, apprezzata e stimata per le elevate competenze cliniche e scientifiche, nonché per la sua umanità, disponibilità e serietà professionale.
Nel corso della propria attività professionale si è distinto per equilibrio, capacità di ascolto, disponibilità al confronto e forte sensibilità verso le problematiche della medicina territoriale e della specialistica ambulatoriale, qualità che oggi ne fanno una figura autorevole e credibile allinterno del panorama sanitario lucano.
Con la deliberazione del 20 maggio si chiude un importante percorso istituzionale e sindacale che conferma la presenza della UIL FP sia nella Delegazione Trattante Aziendale ex art. 14 ACN sia nel Comitato Zonale ex art. 18 ACN, nel pieno rispetto dei criteri di rappresentatività sindacale previsti dallAccordo Collettivo Nazionale e dalle rilevazioni ufficiali SISAC.
Le deliberazioni adottate dallASP Basilicata rappresentano un importante segnale di correttezza amministrativa, trasparenza e rispetto del pluralismo sindacale, principi fondamentali per garantire relazioni sindacali equilibrate e realmente rappresentative.
La UIL FP Basilicata considera la presenza del Dott. Carriero negli organismi aziendali un elemento di grande valore per tutta la categoria, soprattutto in una fase storica nella quale la specialistica ambulatoriale territoriale è chiamata ad affrontare importanti sfide organizzative, professionali e contrattuali.
Nellambito del Comitato Zonale della Specialistica Ambulatoriale, il Dott. Antonio Carriero sarà affiancato da un collega della specialistica ambulatoriale, in un lavoro condiviso finalizzato alla tutela dei professionisti convenzionati e al miglioramento dellorganizzazione territoriale.
Per quanto concerne invece la Delegazione Trattante Aziendale, il Dott. Carriero sarà affiancato dal Dott. Raffaele Pisani, medico e componente della Segreteria Regionale UIL FP Medici, figura sindacale di consolidata esperienza e punto di riferimento regionale nella tutela dei medici.
La UIL FP Basilicata continuerà ad operare con responsabilità, competenza e spirito costruttivo per la valorizzazione della specialistica ambulatoriale, per la tutela dei professionisti convenzionati e per il rafforzamento della sanità territoriale pubblica.
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archivio
|La Voce della Politica
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