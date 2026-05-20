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Incontro tra i Presidenti Bardi e Fico a Napoli

20/05/2026

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Lincontro, avvenuto in un clima cordiale, ha costituito loccasione per un confronto sui principali temi di interesse comune dei due territori regionali e per il rafforzamento del dialogo tra le istituzioni. Bardi ha ringraziato Fico per lospitalità sottolineando limportanza di condividere sinergie con le regioni confinanti nellottica di sviluppo dei territori.



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