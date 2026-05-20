Lesito del tavolo sulla forestazione dello scorso 19 maggio tra lAssessore regionale allAgricoltura e le organizzazioni sindacali conferma le criticità istituzionali e politiche che avevamo già evidenziato nei giorni scorsi. Lo dichiara Roberto Cifarelli, consigliere regionale del centrosinistra.



Sul tema della forestazione  prosegue Roberto Cifarelli  non possono esserci ambiguità né scarichi di responsabilità. I lavoratori forestali lucani attendono certezze sulle giornate lavorative, sulla continuità occupazionale, sulla campagna antincendio e sulla programmazione del settore. Se un assessore convoca le parti sociali, apre un confronto sulle esigenze del comparto e poi ammette di non avere la possibilità di assumere decisioni o garantire le necessarie coperture finanziarie, demandando tutto al Presidente della Giunta, il messaggio che arriva ai lavoratori è devastante: significa rappresentare una politica priva di autorevolezza e incapace di dare risposte concrete. Chi ricopre ruoli di governo ha il dovere di sedersi ai tavoli istituzionali con responsabilità, chiarezza e capacità decisionale, non di trasferire altrove il peso delle scelte che competono al proprio dipartimento.



Questo grottesco scaricabarile  afferma lesponente del centrosinistra  avviene in un momento di totale caos politico: da un lato Cicala usa il comparto forestale per la sua guerriglia personale, dall'altro il Presidente Bardi cerca anche il supporto delle minoranze per strutturare una riforma del settore.



Il comparto forestale  sottolinea Roberto Cifarelli  rappresenta un presidio fondamentale per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza ambientale della Basilicata, ma dietro i numeri e le procedure amministrative ci sono centinaia di lavoratori e famiglie che da anni vivono una condizione di precarietà e continua incertezza; per questo la politica dovrebbe offrire risposte concrete e una visione chiara, evitando conflitti interni alla maggioranza e dinamiche che rallentano le decisioni, soprattutto mentre il settore agricolo lucano attraversa una fase drammatica, con il Metapontino colpito dalle calamità naturali, la cerealicoltura travolta dalla crisi dei prezzi e molte aziende ancora in attesa di interventi strutturali da parte di una Regione che deve tornare ad agire con autorevolezza, coerenza e capacità di programmazione.



Al Presidente Vito Bardi chiediamo un chiarimento politico definitivo sulla gestione del comparto forestale e sulle risorse necessarie a garantire programmazione, stabilità occupazionale e servizi efficienti. I lavoratori forestali lucani meritano rispetto, certezze e una governance allaltezza delle sfide che il territorio sta affrontando, conclude il Consigliere regionale Roberto Cifarelli.