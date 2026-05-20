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La voce della Politica
|Forestazione, Consigliere regionale Roberto Cifarelli: ''Da Cicala e Bardi una pantomima. ''
20/05/2026
|Lesito del tavolo sulla forestazione dello scorso 19 maggio tra lAssessore regionale allAgricoltura e le organizzazioni sindacali conferma le criticità istituzionali e politiche che avevamo già evidenziato nei giorni scorsi. Lo dichiara Roberto Cifarelli, consigliere regionale del centrosinistra.
Sul tema della forestazione prosegue Roberto Cifarelli non possono esserci ambiguità né scarichi di responsabilità. I lavoratori forestali lucani attendono certezze sulle giornate lavorative, sulla continuità occupazionale, sulla campagna antincendio e sulla programmazione del settore. Se un assessore convoca le parti sociali, apre un confronto sulle esigenze del comparto e poi ammette di non avere la possibilità di assumere decisioni o garantire le necessarie coperture finanziarie, demandando tutto al Presidente della Giunta, il messaggio che arriva ai lavoratori è devastante: significa rappresentare una politica priva di autorevolezza e incapace di dare risposte concrete. Chi ricopre ruoli di governo ha il dovere di sedersi ai tavoli istituzionali con responsabilità, chiarezza e capacità decisionale, non di trasferire altrove il peso delle scelte che competono al proprio dipartimento.
Questo grottesco scaricabarile afferma lesponente del centrosinistra avviene in un momento di totale caos politico: da un lato Cicala usa il comparto forestale per la sua guerriglia personale, dall'altro il Presidente Bardi cerca anche il supporto delle minoranze per strutturare una riforma del settore.
Il comparto forestale sottolinea Roberto Cifarelli rappresenta un presidio fondamentale per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza ambientale della Basilicata, ma dietro i numeri e le procedure amministrative ci sono centinaia di lavoratori e famiglie che da anni vivono una condizione di precarietà e continua incertezza; per questo la politica dovrebbe offrire risposte concrete e una visione chiara, evitando conflitti interni alla maggioranza e dinamiche che rallentano le decisioni, soprattutto mentre il settore agricolo lucano attraversa una fase drammatica, con il Metapontino colpito dalle calamità naturali, la cerealicoltura travolta dalla crisi dei prezzi e molte aziende ancora in attesa di interventi strutturali da parte di una Regione che deve tornare ad agire con autorevolezza, coerenza e capacità di programmazione.
Al Presidente Vito Bardi chiediamo un chiarimento politico definitivo sulla gestione del comparto forestale e sulle risorse necessarie a garantire programmazione, stabilità occupazionale e servizi efficienti. I lavoratori forestali lucani meritano rispetto, certezze e una governance allaltezza delle sfide che il territorio sta affrontando, conclude il Consigliere regionale Roberto Cifarelli.
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archivio
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