«Il riconoscimento del Distretto del Cibo Alto Basento  Val Camastra rappresenta un passaggio importante perché rafforza una visione di sviluppo capace di mettere insieme agricoltura, identità territoriali, imprese e comunità locali. È un percorso che riguarda lintera Basilicata, perché investire nelle aree interne significa rafforzare coesione, lavoro e qualità dei territori».







Lo dichiara lassessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, commentando il riconoscimento ufficiale del Distretto del Cibo Alto Basento  Val Camastra da parte della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata. ￼







Il provvedimento conclude positivamente listruttoria prevista dalla normativa nazionale e regionale sui Distretti del Cibo, strumenti pensati per sostenere sviluppo territoriale, coesione sociale, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. ￼







Il Distretto coinvolge 14 Comuni dellarea Alto Basento-Val Camastra: Abriola, Albano di Lucania, Anzi, Bella, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Laurenzana, Picerno, SantAngelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e Trivigno. ￼







«I Distretti del Cibo  aggiunge Cicala  non sono semplicemente strumenti amministrativi, ma reti territoriali che aiutano imprese agricole, trasformatori e operatori locali a lavorare insieme, rafforzando filiere, qualità produttiva e capacità di attrarre opportunità. Significa creare condizioni migliori per generare occupazione, sostenere il tessuto economico locale e valorizzare le specificità che rendono unica ogni area della Basilicata».







Lassessore sottolinea anche il valore ambientale e sociale delliniziativa: «Quando si costruiscono percorsi integrati legati allagricoltura, si tutela anche il paesaggio rurale, si promuovono modelli produttivi più sostenibili e si contribuisce a mantenere vive le comunità locali. È una visione che guarda al futuro senza perdere il legame con le radici».







«Come Regione  conclude Cicala  continueremo a sostenere con convinzione questi percorsi perché rappresentano una leva concreta di crescita economica, valorizzazione territoriale e attrattività anche sotto il profilo turistico e culturale. La capacità di fare sistema attorno al cibo, alle produzioni di qualità e allidentità dei territori può diventare un elemento sempre più strategico per il futuro della Basilicata».







Il provvedimento sarà trasmesso al Ministero dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste per liscrizione nel Registro nazionale dei Distretti del Cibo.