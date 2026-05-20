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Programma GOL in Basilicata: ritardi nei pagamenti. Depositata uninterrogazione

20/05/2026

Il Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) è nato con l'ambizione di rilanciare l'occupazione attraverso limpiego di fondi PNRR, in Basilicata parliamo di decine di milioni di euro che dovrebbero servire a dare respiro a chi è disoccupato o in condizioni di fragilità.

Tuttavia nei giorni scorsi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini lucani che, dopo aver frequentato con impegno i corsi del Programma GOL, attendono da mesi l'erogazione delle indennità loro spettanti.

Troviamo paradossale che una misura nata per favorire loccupazione e dare ossigeno a chi è in cerca di lavoro, finisca per gravare economicamente sui partecipanti che si vedono costretti ad anticipare di tasca propria le spese di trasporto e di logistica senza sapere quando verranno rimborsati.

A ciò si aggiungono le criticità relative alla scelta delle sedi in cui si svolgono i corsi, non sempre facilmente raggiungibili dai beneficiari e alla tipologia dellofferta formativa, se effettivamente sia aderente alle richieste che provengono dal mondo del lavoro. Sono tutte domande che abbiamo posto alla Direttrice ARLAB in unaudizione da noi richiesta, e che ora poniamo alla Giunta regionale, perché le politiche attive del lavoro non devono trasformarsi, da opportunità di riscatto in un labirinto burocratico che penalizza i più fragili.

Per questi motivi abbiamo depositato uninterrogazione urgente per fare piena luce sulla gestione dei fondi destinati ai corsi di formazione nellambito del programma GOL.

In particolare chiediamo che la Giunta regionale faccia chiarezza sullintero iter finanziario, spiegandoci nel dettaglio come avviene il trasferimento delle risorse e quali siano i motivi e le responsabilità per i ritardi di pagamento.

Chiediamo, inoltre, di conoscere il numero esatto dei progetti avviati e quanti siano effettivamente gli allievi che ancora attendono quanto loro dovuto, nonché le azioni che si vogliono mettere in campo per garantire tempi certi nellerogazione dei pagamenti.

Il nostro impegno continuerà affinché ogni singolo corsista riceva ciò che gli spetta di diritto, con lobiettivo di impegnare la Regione a garantire dignità e certezze a chi ha scelto di investire il proprio tempo e le proprie energie per formarsi e restare nel nostro territorio

Viviana Verri, Alessia Arano (Consigliere regionali  Movimento 5 Stelle Basilicata)



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