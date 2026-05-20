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La voce della Politica
|Programma GOL in Basilicata: ritardi nei pagamenti. Depositata uninterrogazione
20/05/2026
|Il Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) è nato con l'ambizione di rilanciare l'occupazione attraverso limpiego di fondi PNRR, in Basilicata parliamo di decine di milioni di euro che dovrebbero servire a dare respiro a chi è disoccupato o in condizioni di fragilità.
Tuttavia nei giorni scorsi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini lucani che, dopo aver frequentato con impegno i corsi del Programma GOL, attendono da mesi l'erogazione delle indennità loro spettanti.
Troviamo paradossale che una misura nata per favorire loccupazione e dare ossigeno a chi è in cerca di lavoro, finisca per gravare economicamente sui partecipanti che si vedono costretti ad anticipare di tasca propria le spese di trasporto e di logistica senza sapere quando verranno rimborsati.
A ciò si aggiungono le criticità relative alla scelta delle sedi in cui si svolgono i corsi, non sempre facilmente raggiungibili dai beneficiari e alla tipologia dellofferta formativa, se effettivamente sia aderente alle richieste che provengono dal mondo del lavoro. Sono tutte domande che abbiamo posto alla Direttrice ARLAB in unaudizione da noi richiesta, e che ora poniamo alla Giunta regionale, perché le politiche attive del lavoro non devono trasformarsi, da opportunità di riscatto in un labirinto burocratico che penalizza i più fragili.
Per questi motivi abbiamo depositato uninterrogazione urgente per fare piena luce sulla gestione dei fondi destinati ai corsi di formazione nellambito del programma GOL.
In particolare chiediamo che la Giunta regionale faccia chiarezza sullintero iter finanziario, spiegandoci nel dettaglio come avviene il trasferimento delle risorse e quali siano i motivi e le responsabilità per i ritardi di pagamento.
Chiediamo, inoltre, di conoscere il numero esatto dei progetti avviati e quanti siano effettivamente gli allievi che ancora attendono quanto loro dovuto, nonché le azioni che si vogliono mettere in campo per garantire tempi certi nellerogazione dei pagamenti.
Il nostro impegno continuerà affinché ogni singolo corsista riceva ciò che gli spetta di diritto, con lobiettivo di impegnare la Regione a garantire dignità e certezze a chi ha scelto di investire il proprio tempo e le proprie energie per formarsi e restare nel nostro territorio
Viviana Verri, Alessia Arano (Consigliere regionali Movimento 5 Stelle Basilicata)
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