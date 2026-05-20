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Casorelli (Filca Basilicata): «Accordo Natuzzi primo passo per rilancio»

20/05/2026

«L'accordo raggiunto tra i sindacati di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e il Gruppo Natuzzi nell'incontro di martedì scorso tenutosi al Ministero del Lavoro, rappresenta un passo avanti significativo per i nostri lavoratori, che ci permette di guardare con più fiducia al futuro dellazienda del distretto del Mobile Imbottito della Murgia, dei lavoratori e dei territori garantendo maggiori tutele e diritti». Lo dichiara il segretario generale della Filca Basilicata, Angelo Casorelli. L'intesa prevede l'utilizzo della cassa integrazione fino al 62% (a fronte dell'80% richiesto dall'azienda), il confronto preventivo con le RUS/RSA su calendari e modulazione, l'anticipo del trattamento da parte aziendale, 6 milioni di euro per incentivi all'esodo, politiche attive con Regione Puglia e Basilicata, monitoraggio trimestrale al Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero del Lavoro e la conferma del tavolo industriale del 27 maggio 2026 su investimenti, volumi produttivi, stabilimenti e prospettive occupazionali. La vertenza resta aperta e legata al futuro industriale del Gruppo in un contesto di forte crisi del settore del mobile imbottito, condizionato anche dallo scacchiere geopolitico internazionale. «Continueremo a lavorare con impegno  prosegue il segretario Casorelli - affinché la dignità dei lavoratori sia sempre al centro delle nostre azioni sindacale in questa difficile vertenza. Ora servono scelte industriali chiare, che ci permettano di traghettare il futuro dellazienda e dei lavoratori in porti più sicuri, partendo dal rientro delle produzioni in Italia continuando a garantire prodotti di qualità Made in Italy. Il nostro obiettivo resta quello di tutelare l'occupazione e il futuro produttivo del gruppo in Italia che costituisce, di fatto, uno degli asset strategici dell'intero comparto in Italia».



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