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La voce della Politica
|Casorelli (Filca Basilicata): «Accordo Natuzzi primo passo per rilancio»
20/05/2026
|«L'accordo raggiunto tra i sindacati di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e il Gruppo Natuzzi nell'incontro di martedì scorso tenutosi al Ministero del Lavoro, rappresenta un passo avanti significativo per i nostri lavoratori, che ci permette di guardare con più fiducia al futuro dellazienda del distretto del Mobile Imbottito della Murgia, dei lavoratori e dei territori garantendo maggiori tutele e diritti». Lo dichiara il segretario generale della Filca Basilicata, Angelo Casorelli. L'intesa prevede l'utilizzo della cassa integrazione fino al 62% (a fronte dell'80% richiesto dall'azienda), il confronto preventivo con le RUS/RSA su calendari e modulazione, l'anticipo del trattamento da parte aziendale, 6 milioni di euro per incentivi all'esodo, politiche attive con Regione Puglia e Basilicata, monitoraggio trimestrale al Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero del Lavoro e la conferma del tavolo industriale del 27 maggio 2026 su investimenti, volumi produttivi, stabilimenti e prospettive occupazionali. La vertenza resta aperta e legata al futuro industriale del Gruppo in un contesto di forte crisi del settore del mobile imbottito, condizionato anche dallo scacchiere geopolitico internazionale. «Continueremo a lavorare con impegno prosegue il segretario Casorelli - affinché la dignità dei lavoratori sia sempre al centro delle nostre azioni sindacale in questa difficile vertenza. Ora servono scelte industriali chiare, che ci permettano di traghettare il futuro dellazienda e dei lavoratori in porti più sicuri, partendo dal rientro delle produzioni in Italia continuando a garantire prodotti di qualità Made in Italy. Il nostro obiettivo resta quello di tutelare l'occupazione e il futuro produttivo del gruppo in Italia che costituisce, di fatto, uno degli asset strategici dell'intero comparto in Italia».
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archivio
|La Voce della Politica
|20/05/2026 - Programma GOL in Basilicata: ritardi nei pagamenti. Depositata uninterrogazione
Il Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) è nato con l'ambizione di rilanciare l'occupazione attraverso limpiego di fondi PNRR, in Basilicata parliamo di decine di milioni di euro che dovrebbero servire a dare respiro a chi è disoccupato o in condizioni di fragili...-->continua
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|20/05/2026 - Casorelli (Filca Basilicata): «Accordo Natuzzi primo passo per rilancio»
«L'accordo raggiunto tra i sindacati di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e il Gruppo Natuzzi nell'incontro di martedì scorso tenutosi al Ministero del Lavoro, rappresenta un passo avanti significativo per i nostri lavoratori, che ci permette di gu...-->continua
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|20/05/2026 - Forestazione, Lacorazza: era previsto il Facite ammuina
Lassessore regionale Carmine Cicala convoca i sindacati di categoria sulla forestazione e chiede loro di bussare a denari alla Presidenza della Giunta per laumento delle giornate e il turn over. Continua così la querelle tra un Assessore che vota contro il ...-->continua
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|20/05/2026 - Evviva la Villa 2026, salta levento: ''prescrizioni troppo rigide''
Ci eravamo lasciati il 30 maggio 2019 con un semplice ci vediamo il prossimo anno.
Poi, invece, è arrivato il Covid e subito dopo sono finalmente partiti gli attesi lavori di riqualificazione della Villa del Prefetto, conclusi soltanto lo scorso ann...-->continua
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|20/05/2026 - Senise, intesa tra forze politiche per il sostegno allHub nel Senisese e nuova mobilitazione il 21
Si è svolto a Senise un incontro tra Basilicata Casa Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, finalizzato a rafforzare il percorso politico e territoriale a sostegno della richiesta dellHub nel Senisese e a consolidare la mobilitaz...-->continua
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|19/05/2026 - Green Digital Hub, Laurino: ''Le risorse ci sono, ora confronto sul futuro del progetto''
Il sindaco di Tito, Fabio Laurino, interviene sul progetto Green Digital Hub dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Laurino sottolinea come le risorse destinate alliniziativa siano ancora disponibili e ribadisce che il prog...-->continua
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|19/05/2026 - Patto territoriale Metapontino, Verri: i Comuni si uniscono
La prossima sottoscrizione, da parte di dieci Comuni del Metapontino e dellentroterra, di un Patto territoriale per promuovere una visione comune di sviluppo e partecipare in modo unitario alla programmazione delle risorse conferma, ancora una volta, la capa...-->continua
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