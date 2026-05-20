-->
|
La voce della Politica
|Senise, intesa tra forze politiche per il sostegno allHub nel Senisese e nuova mobilitazione il 21
20/05/2026
|Si è svolto a Senise un incontro tra Basilicata Casa Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, finalizzato a rafforzare il percorso politico e territoriale a sostegno della richiesta dellHub nel Senisese e a consolidare la mobilitazione in vista della manifestazione in programma giovedì 21.
Nel corso della riunione è emersa una piena convergenza sulla necessità di sostenere con ancora maggiore determinazione liniziativa, affinché la partecipazione possa essere la più ampia, condivisa e rappresentativa possibile. Le forze presenti hanno inoltre ribadito limportanza di mantenere aperto il confronto con tutte le realtà politiche e sociali disponibili a contribuire al raggiungimento dellobiettivo comune.
È stata inoltre condivisa la volontà di dare continuità a questo percorso, evitando che il confronto resti limitato alla sola manifestazione in programma. In questa direzione, è stata già espressa lintenzione di convocare un nuovo momento di discussione subito dopo liniziativa pubblica, per valutarne gli esiti e definire ulteriori azioni politiche e territoriali da mettere in campo.
Lobiettivo comune resta quello di costruire una mobilitazione larga, aperta e plurale, nella convinzione che il riconoscimento dellHub nel Senisese, il rafforzamento dei servizi territoriali e il potenziamento dellospedale di Chiaromonte rappresentino priorità fondamentali per il territorio e richiedano continuità di impegno, partecipazione e coinvolgimento collettivo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/05/2026 - Cicala su Distretto del Cibo Alto Basento-Val Camastra
«Il riconoscimento del Distretto del Cibo Alto Basento Val Camastra rappresenta un passaggio importante perché rafforza una visione di sviluppo capace di mettere insieme agricoltura, identità territoriali, imprese e comunità locali. È un percorso che riguarda lintera Basi...-->continua
|
|
|20/05/2026 - Programma GOL in Basilicata: ritardi nei pagamenti. Depositata uninterrogazione
Il Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) è nato con l'ambizione di rilanciare l'occupazione attraverso limpiego di fondi PNRR, in Basilicata parliamo di decine di milioni di euro che dovrebbero servire a dare respiro a chi è disoccupato o in condiz...-->continua
|
|
|20/05/2026 - Casorelli (Filca Basilicata): «Accordo Natuzzi primo passo per rilancio»
«L'accordo raggiunto tra i sindacati di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e il Gruppo Natuzzi nell'incontro di martedì scorso tenutosi al Ministero del Lavoro, rappresenta un passo avanti significativo per i nostri lavoratori, che ci permette di gu...-->continua
|
|
|20/05/2026 - Forestazione, Lacorazza: era previsto il Facite ammuina
Lassessore regionale Carmine Cicala convoca i sindacati di categoria sulla forestazione e chiede loro di bussare a denari alla Presidenza della Giunta per laumento delle giornate e il turn over. Continua così la querelle tra un Assessore che vota contro il ...-->continua
|
|
|20/05/2026 - Evviva la Villa 2026, salta levento: ''prescrizioni troppo rigide''
Ci eravamo lasciati il 30 maggio 2019 con un semplice ci vediamo il prossimo anno.
Poi, invece, è arrivato il Covid e subito dopo sono finalmente partiti gli attesi lavori di riqualificazione della Villa del Prefetto, conclusi soltanto lo scorso ann...-->continua
|
|
|20/05/2026 - Senise, intesa tra forze politiche per il sostegno allHub nel Senisese e nuova mobilitazione il 21
Si è svolto a Senise un incontro tra Basilicata Casa Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, finalizzato a rafforzare il percorso politico e territoriale a sostegno della richiesta dellHub nel Senisese e a consolidare la mobilitaz...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Green Digital Hub, Laurino: ''Le risorse ci sono, ora confronto sul futuro del progetto''
Il sindaco di Tito, Fabio Laurino, interviene sul progetto Green Digital Hub dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Laurino sottolinea come le risorse destinate alliniziativa siano ancora disponibili e ribadisce che il prog...-->continua
|
|