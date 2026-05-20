Si è svolto a Senise un incontro tra Basilicata Casa Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, finalizzato a rafforzare il percorso politico e territoriale a sostegno della richiesta dellHub nel Senisese e a consolidare la mobilitazione in vista della manifestazione in programma giovedì 21.



Nel corso della riunione è emersa una piena convergenza sulla necessità di sostenere con ancora maggiore determinazione liniziativa, affinché la partecipazione possa essere la più ampia, condivisa e rappresentativa possibile. Le forze presenti hanno inoltre ribadito limportanza di mantenere aperto il confronto con tutte le realtà politiche e sociali disponibili a contribuire al raggiungimento dellobiettivo comune.



È stata inoltre condivisa la volontà di dare continuità a questo percorso, evitando che il confronto resti limitato alla sola manifestazione in programma. In questa direzione, è stata già espressa lintenzione di convocare un nuovo momento di discussione subito dopo liniziativa pubblica, per valutarne gli esiti e definire ulteriori azioni politiche e territoriali da mettere in campo.



Lobiettivo comune resta quello di costruire una mobilitazione larga, aperta e plurale, nella convinzione che il riconoscimento dellHub nel Senisese, il rafforzamento dei servizi territoriali e il potenziamento dellospedale di Chiaromonte rappresentino priorità fondamentali per il territorio e richiedano continuità di impegno, partecipazione e coinvolgimento collettivo.

