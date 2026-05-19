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La voce della Politica
|Green Digital Hub, Laurino: ''Le risorse ci sono, ora confronto sul futuro del progetto''
19/05/2026
|Il sindaco di Tito, Fabio Laurino, interviene sul progetto Green Digital Hub dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Laurino sottolinea come le risorse destinate alliniziativa siano ancora disponibili e ribadisce che il progetto riguarda la riqualificazione dellarea ex Liquichimica e non quella dellex Daramic, evidenziando la necessità di un confronto istituzionale per chiarire il futuro dellintervento e le prospettive di sviluppo del territorio.
Di seguito la nota stampa del Sindaco.
Le dichiarazioni del Presidente Bardi, che finalmente arrivano dopo richieste inevase di incontri, interrogazioni regionali e conferenze stampa che hanno delineato i contorni poco chiari della vicenda, confermano che le risorse per il progetto del Green Digital Hub sono ancora disponibili.
Occorre però precisare che il progetto Green Digital Hub non è previsto sullarea dellex Daramic ma mira alla riqualificazione dellarea ex Liquichimica, con il parere favorevole del Ministero dellAmbiente, in particolar modo attraverso la rimozione della struttura fatiscente che ormai da cinquant'anni è il simbolo della zona industriale di Tito. E la stessa ammissione a finanziamento che dimostra di come i processi di bonifica e di riqualificazione ambientale possano viaggiare su due binari paralleli. Luna non escluda laltra. Soprattutto in questo periodo in cui le attività di bonifica, grazie alla nomina di un Commissario ad hoc, sono a un punto di svolta e si auspica in unaccelerazione dei processi.
Positiva anche la notizia del non abbandono del nostro territorio da parte del C.N.R. Unipotesi paventata in più occasioni, legata a considerazioni univoche sotto il profilo di compatibilità ambientale e che hanno contribuito a determinare un quadro di incertezza intorno al progetto.
Riteniamo che sia ancora necessario un confronto istituzionale sul progetto Green Digital Hub, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di queste ore. Le risorse statali non sono perse, quelle regionali non sappiamo, quindi perché non dare la possibilità di rimodulare il progetto e, se la questione della bonifica risulta essere un ostacolo insormontabile, prevederlo nelle aree pubbliche adiacenti dove già oggi sono presenti strutture regionali?
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