La prossima sottoscrizione, da parte di dieci Comuni del Metapontino e dellentroterra, di un Patto territoriale per promuovere una visione comune di sviluppo e partecipare in modo unitario alla programmazione delle risorse conferma, ancora una volta, la capacità delle amministrazioni locali di fare squadra, al di là delle appartenenze politiche, quando si tratta di tutelare i territori. Lo dichiara la consigliera regionale del M5s, Viviana Verri, che aggiunge:



È un percorso che questarea conosce già. Nella mia precedente esperienza amministrativa come sindaco di Pisticci, ricordo bene il lavoro svolto dai Comuni del Metapontino, che avevano presentato al primo governo Bardi un Piano di sviluppo strategico e si erano uniti per candidare progetti integrati di valorizzazione dei litorali a valere sul PO FESR 2014-2020. La capacità degli enti locali di costruire strategie condivise, mettendo a valore le realtà produttive, le risorse ambientali e il potenziale turistico di una delle aree più importanti della Basilicata, rappresenta un segnale che il governo regionale dovrebbe raccogliere nella programmazione delle risorse.



Restano aperti nodi che da anni rallentano il pieno sviluppo del Metapontino. Penso  sottolinea Verri - al Piano dei lidi e allattuazione degli strumenti normativi già esistenti a sostegno delle funzioni svolte dai Comuni, anche in ambito turistico. Proprio su questo fronte abbiamo chiesto il finanziamento della legge regionale 39/2009, relativa alle funzioni delegate agli enti locali in materia di concessioni demaniali marittime.



Lappello, adesso, è rivolto al governo regionale. Gli sforzi dei Comuni vanno valorizzati attraverso una programmazione strategica costruita nel confronto costante con le amministrazioni locali e sostenuta da risorse adeguate. Il Metapontino  conclude Verri - ha già dimostrato di saper lavorare insieme. Alla Regione spetta il compito di accompagnare questa visione, affrontando i problemi rimasti aperti e dando al territorio strumenti utili per esprimere pienamente il proprio potenziale produttivo, ambientale e turistico.